Инвесторы долго запрягают

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Обзор российского рынка на 27 декабря от Наталии Пырьевой, аналитика «Цифра брокер»
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Обзор российского рынка на 27 декабря от Наталии Пырьевой, аналитика «Цифра брокер»
Рынок накануне. Российские индексы восстановились во вторник во второй половине дня на фоне позитивной динамики нефтяных котировок. В итоге индекс МосБиржи показал незначительное снижение на 0,14%, до 3094,72 п., индекс РТС — на 0,06%, до 1063,05 п.
Котировки Brent впервые с начала декабря превысили отметку в $80/барр. на фоне опасений о перебоях с поставками через Красное море в связи с участившимися нападениями на торговые суда.
В лидерах роста оказались акции Татнефти (TATN 698,3 ₽, +3,3%). Ранее собрание акционеров компании по вопросу о дивидендах за III квартал не состоялось из-за отсутствия кворума и было перенесено на 28 декабря.
В аутсайдерах оказались акции Норникеля (GMKN 16369 ₽, −4,5%) после дивидендной отсечки. Создание совместного с ЛУКОЙЛом (LKOH 6771 ₽, +0,4%) нефтегазового кластера, в который войдут пять участков в Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО, будет позитивно для бумаг обеих компаний.
Рубль окреп к доллару США до 91,6600 ₽ и ослаб к евро до 101,0575 ₽
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Сегежи (SGZH 3,929 ₽, −3,01%) и облигаций эмитента до уровня ruВВВ с развивающимся прогнозом в связи с ухудшением долговой и процентной нагрузки на фоне общего спада в отрасли.
Полюс (PLZL 10613 ₽, +1,11%) планирует приступить в 2024 году к освоению одного из крупнейших в мире золоторудных месторождений — Сухой лог.
Попавшая под американские санкции СПб Биржа (SPBE 80,9 ₽, +0,37%) изучает возможность организации торгов криптовалютой.
Доля Китая в российской внешней торговле по итогам десяти месяцев 2023 года составила 32%, в то же время на Россию во внешней торговле Китая приходится не более 4%.
Экспорт российского зерна обновил исторический рекорд составив 30,8 млн тонн в период с июля по декабрь, что на 33% превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года.
Ожидания и торговые идеи. В среду утром на мировых рынках позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,20%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,41%. В России сегодня будут опубликованы данные за ноябрь по объему розничных продаж и промышленному производству, уровню безработицы, месячному ВВП.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».