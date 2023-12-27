Группа ВТБ увеличила на 1,5 трлн рублей средства, привлеченные на рынке МБК

Средства, которые группа ВТБ привлекла и разместила на рынке межбанковских кредитов (МБК), достигли 1,5 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность по состоянию на 1 ноября 2023 года. Так группа могла устранять риск нарушения «ФК Открытием» норматива мгновенной ликвидности, который упал на 31% в октябре.

Объем средств, которые предоставили три банка группы по МБК, вырос у каждого: «ФК Открытие» — на 804 млрд рублей, ВТБ — на почти 555 млрд рублей, БМ-банка — на более 504 млрд рублей. Вместе с тем, организации нарастили размер привлеченных средств по МБК: ВТБ — на 764 млрд рублей, «ФК Открытие» — на 578 млрд рублей, БМ-банк — на 500 млрд рублей. Подобные цифры были уникальны для рынка за отчетный период. Согласно отчетам, ни в одном из 200 других банков не было схожих изменений.

Всего банки группы ВТБ могли заключить между собой сделки более чем на 500 млрд рублей, рассказал «Коммерсанту» эксперт Алексей Нечаев. По словам источников издания, другая часть средств, вероятно, привлекалась и размещалась в других кредитных организациях.

В ВТБ это объяснили «активизацией процесса миграции на баланс банка ВТБ активов и пассивов с баланса банка “ФК Открытие”». Ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков анонсировал, что слияние с «ФК Открытие» будет происходить до конца 2024 года. Для интеграции активы присоединяемого банка переводятся на баланс материнского, рассказал источник «Коммерсанта». После того, как «ФК Открытие» станет «пустым», его лицензию сдадут. Операции по МКБ могли происходить для выкупа активов.

Сделки на межбанковском рынке также часто используются для восстановления ликвидности, отметил партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов. Согласно отчетам «ФК Открытие», в начале четвертого квартала его норматив мгновенной ликвидности (H2) упал с 55% до 24%. Это могло создать риск нарушения H2, сказал Алексей Нечаев. Минимальный порог показателя, установленный Центробанком, составляет 15%. Чтобы этого не произошло, банк получил МБК у БМ-банка и предоставил привлеченные средства в ВТБ на один день. Так у него оказался короткий ликвидный актив (размещенные средства в ВТБ) и длинный пассив (обязательство перед БМ-банком). В ВТБ сообщили, что ликвидность банков группы регулируется «стандартными процедурами внутригруппового перераспределения привлеченных рыночных средств».

К падению H2 «ФК Открытие» могло привести уменьшение торгового портфеля ценных бумаг банка, считает Денис Тарасов. Как указано в отчетах, за месяц он сократился на 239 млрд рублей по справедливой цене.