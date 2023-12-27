06:35 (мск), источник: ТАСС

ЦБ Аргентины выпустит купюры с номиналом в 25 раз больше, чем у существующих

Президент Аргентины Хавьер Милей отметил, что в республике появятся купюры номиналом 20 тыс. и 50 тыс. песо.

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Источник: AFP 2023

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей подтвердил, что центробанк страны выпустит купюры номиналом 20 тыс. ($25) и 50 тыс. песо ($62). Сейчас крупнейшая банкнота в республике — 2 тыс. песо ($2,5).

«Да. Тема купюр — это пытка. Если нужно заплатить наличными, приходится ходить с кучей бумаги», — ответил глава государства на вопрос журналиста телеканала LN+ о том, правда ли, что ЦБ собирается выпустить купюры 20 тыс. и 50 тыс. песо в связи с высокой инфляцией.

Сейчас в стране в обращении находятся банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 500, 1 тыс. и 2 тыс. песо.

Аргентина несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. С начала года по ноябрь рост цен составил 148%. Инфляция ускорилась после избрания Милея главой государства 19 ноября. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса песо с 366 до 800 песо.

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