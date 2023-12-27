Акции «Яндекса» на Мосбирже росли на 4%
К 17:26 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 2 510 рублей за бумагу.
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К 17:26 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 2 510 рублей за бумагу.
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже росла на 4%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на сообщении о том, что «Яндекс» зарегистрировал юридическое лицо в специальном административном районе острова Октябрьский Калининградской области.
По данным на 17:15 мск, акции «Яндекса» росли на 4%, до 2 525 рублей за бумагу. К 17:26 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 2 510 рублей за бумагу (+3,39%).