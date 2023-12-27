Акции «Газпром нефти» подешевели на 7% после окончания срока их покупки под дивиденды

Акции «Газпром нефти» на Московской бирже начали торги 27 декабря с дивидендным гэпом — падением стоимости на сумму, равную размеру предстоящих дивидендов, следует из данных торговой площадки. На открытии стоимость акций обвалилась на 8,49%, отмечает «Финам». На 10:45 мск акции компании теряли в стоимости 7,2% и стоили 867 рублей.

Ранее в декабре акционеры «Газпром нефти» одобрили дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 рубля на акцию. 26 декабря стало последним днем торгов акциями для их получения, 27 декабря будет закрыт реестр для получения выплат.

Также с дивидендным гэпом 27 декабря начали торги акции производителя алкоголя Novabev Group (бывшая Beluga Group). На 10:35 мск падение составляло 1,03%, акция стоила 5310 рублей. Дивиденды компании по итогам девяти месяцев составили 135 рублей на акцию.

Индекс Мосбиржи на 10:51 мск рос на 0,46% и составлял 3109,03 пункта. Лидеры роста — акции «Татнефти» (+2,16% — привилегированные; +1,95% — обыкновенные), «Совкомфлота» (+1,37%), МКПАО «ВК» (+1,3%) и «Яндекса» (+1,25%). Больше других теряют в стоимости акции «Сегежи» (-2,88%), «Селигдара» (-1,81%), QIWI (-1,6%), «Мосэнерго» (-1,16%) и «Полиметалла» (-1,12%).