00:24 (мск), источник: ТАСС

Завод Hyundai в Петербурге выйдет из простоя в январе 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя после новогодних праздников, в январе 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

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Источник: Reuters

«На январь простой на заводе не продлен», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Последний раз корейский производитель Hyundai продлевал режим простоя своего завода в Петербурге до 31 декабря 2023 года.

Совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже завода 19 декабря. «Арт-Финанс» ранее выкупила активы Volkswagen в России. Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание в России.

Завод Hyundai в Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537.

До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.

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