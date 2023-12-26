В финразведке заявили о проблемах с раскрытием преступлений из-за санкций

Росфинмониторинг столкнулся с «молчаливыми отказами» от служб финансовой разведки других стран и их нежеланием сотрудничать с Россией в расследовании международных финансовых преступлений. С начала 2023 года как минимум одно расследование, инициированное российскими ведомствами, не было поддержано коллегами из других стран, рассказал в интервью РБК заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.

«В России наши сотрудники вместе с коллегами из правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. Преступления совершались в отношении граждан одной из европейских стран удаленно. Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны. Сейчас не могу ее назвать, потому что процесс еще ведется. Вместе с тем были установлены более 100 потерпевших, соответственно, европейцев — это только то, что нам известно», — описал он масштаб преступной схемы.

Сотрудники зарубежных служб финансовой разведки случаем не заинтересовались, констатировал он: «Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны: “Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим”, мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать. Этот случай был в 2023 году, мы неоднократно направляли запросы».

Росфинмониторинг попал под санкции Евросоюза 18 декабря. До этого, 24 февраля 2023 года, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановила членство России в объединении. Некоторые члены FATF неоднократно поднимали вопрос об исключении России из организации, а также о внесении страны в черный и серый списки, где фигурируют юрисдикции с высокими рисками обналичивания и отмывания денег.

Однако такие решения в отношении России приняты не были. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что объективных причин для исключения из FATF или внесения страны в списки государств, не выполняющих стандарты организации, нет.

В октябре также было приостановлено членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки 170 стран для сотрудничества в расследовании финансовых преступлений.

По словам Негляда, сложности в обмене информацией и координации совместной работы с разведками других стран начались с прошлого года. В феврале 2022-го Россия начала военную операцию на Украине, западные страны в ответ на это ввели жесткие санкции.

«В первую очередь со стороны европейских ведомств используется тактика молчаливых отказов. Я не скажу, что это все страны, но большинство не отвечают на запросы. Получается, что в угоду политической повестке страдают граждане даже не России, а этих самых европейских стран, которые одновременно платят налоги на содержание в том числе и этих ведомств», — сказал Негляд. Он назвал это примером «несуверенности» финансовых разведок некоторых стран.

Комментируя санкции против Росфинмониторинга, замруководителя службы отметил, что они мало повлияют на практическую работу финансовой разведки.

«Что касается наших сотрудников и их участия в международных мероприятиях в странах Евросоюза, то при режиме въезда в другие государства наш статус ничем не отличается от других граждан Российской Федерации. Поскольку в FATF наше членство приостановлено с февраля этого года, мы участвуем в заседаниях виртуально по тем вопросам, которые касаются повестки Российской Федерации», — рассказал Негляд.

Он также подчеркнул, что новые ограничения вряд ли угрожают сотрудничеству с теми службами финансовой разведки, которые продолжают взаимодействовать с Россией.