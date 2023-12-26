14:48 (мск), источник: Ведомости

Силуанов заявил об отсутствии планов по приватизации Сбербанка

Минфин не планирует снижать долю государства в Сбербанке. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

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Источник: Reuters

«У нас Сбербанк — все-таки банк основной, банк самый крупный, и доля государства там 50% плюс. Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать эту долю участия государства», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Силуанова, Минфин предложил снизить долю государства в ряде других банков, где государство владеет «больше, чем контрольным пакетом». Министр добавил, что в России есть достаточно компаний, которые можно сделать «более рыночными».

Он уточнил, что правительство уже направило предложение Минфина в соответствующие ведомства. Силуанов также выразил надежду, что обсудить инициативу и принять решения по ней получится уже в следующем году.

21 декабря Силуанов сообщил, что Минфин РФ внес в правительство перечень из порядка 30 крупных компаний для возможной приватизации. Министр не раскрыл конкретные названия, но отметил, что предложение касается тех компаний, где доля государства превышает 50%.

После этого президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что большинство российских госкомпаний, в том числе Сбербанк, могли бы быть приватизированы. В то же время он уточнил, что не слышал о таких планах.

Греф отметил, что «Сбер» является «очень привлекательным активом». Он предположил, что возможная приватизации 25% банка «повысила бы инвестиционную привлекательность и российского рынка, и стимулировало весь финансовый рынок».

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