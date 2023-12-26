Силуанов: дополнительные ненефтегазовые доходы в 2023 году превысят 3 трлн рублей

«В этом году мы видим хорошие поступления доходов от экономики. Мы говорили, что в этом году только дополнительные доходы от экономики, не связанные с нефтью и газом, составят более 3 трлн рублей. 3,1 трлн рублей — это тот ресурс, который мы использовали в текущем году», — сказал он.

Силуанов отметил, что ключевая задача Минфина — развивать экономику таким образом, чтобы она могла меньше зависеть от конъюнктуры.

«Но полностью освободиться от доходов, получаемых из нефтегазового сектора, — такой ключевой задачи у нас нет. Мы понимаем, что часть нашей экономики — это сырьевая экономика. Это высокотехнологичный сектор. Чтобы сейчас добывать нефть требуются большие затраты интеллектуального труда, большие затраты новых технологий. Это и делается», — уточнил министр.

О бюджете

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов.