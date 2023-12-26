Рубль: еще не все потеряно

Дивидендные отсечки и нейтральный внешний фон не будут способствовать росту российского рынка

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся нейтральным. Европа продолжит отдыхать, а вот в США биржи возобновят свою работу. Впрочем, активность ожидается низкой. Нефть незначительно дорожает, индексы в Азии преимущественно в небольшом минусе. Все говорит об очередном нейтральном дне. Однако на российском рынке текущая неделя связана с закрытием дивидендных реестров. Во вторник без дивидендной составляющей будут торговаться акции ГМК «Норникель». Рубль также может препятствовать росту рынка, поскольку укрепляется в утренние часы.

Российский рынок смог закрыть торги понедельника в плюсе. Основным двигателем рынка стали корпоративные новости, без которых индексы претендовали на консолидацию с лёгким минусом. «Сургутнефтегаз» отчитался за первые девять месяцев текущего года, реструктуризация «Яндекса» начала приобретать признаки оживления. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 65,851 млрд руб. На вечерней сессии Индекс МосБиржи существенно не изменился — 3099,37 п.

По итогам торгов 25 декабря Индекс МосБиржи — 3099,02 п. (+0,21%), а Индекс РТС — 1063,67 п. (+0,58%).

Рубль смог показать некоторое укрепление по итогам дня. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь подтвердила, что ставка не будет снижаться в ближайшие месяцы. «Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. <…> Для этого потребуется два или три месяца, или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается», — заявила она в интервью РБК. Из данных слов можно всё же сделать вывод, что ставка в 2024 году начнёт снижаться и это позитив для строительных компаний, но также и для рубля, поскольку периоды снижения ставки привлекают значительные средства на рынок ОФЗ, что приводит к укреплению отечественной валюты. Если говорить об объёмах, то в паре USD/RUB он составил 77,724 млрд руб, а в паре CNY/RUB 120,16 млрд руб, что заметно меньше, чем в последнее время.

По итогам торгов:

USD/RUB — 91,75 (-0,27%),

EUR/RUB — 101,00 (-0,73%),

CNY/RUB — 12,761 (-0,61%).

Власти КНР решили не лютовать в сфере онлайн игр

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Торги в Европе и Северной Америке накануне не проводились. Со вторника начинают работать американские биржи. Тем не менее, активность в Азии остаётся низкой. Особенно это касается японских площадок. В Китае повышенную активность демонстрируют акции компаний индустрии онлайн игр. В понедельник регулятор Китая одобрил ещё 105 проектов онлайн игр, что послужило поводом отскока данных бумаг. Меж тем в полупроводниковом секторе и информационных технологиях падение превышало 2%. Повышались акции угольных и нефтяных компаний на фоне их сильной перепроданности.

Акции базовых материалов и нефтяного сектора также дорожали в Токио. В бумагах судоходных компаний наступила стабилизация после провала в понедельник: Kawasaki Kisen Kaisha (-0,5%), Nippon Yusen K.K (+1,25%), Mitsui O.S.K. Lines (+0,7%). Безработица в Японии осталась на уровне 2,5% в ноябре.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 — 33235,88 п. (-0,05%),

Shanghai Composite — 2892,84 п. (-0,89%).

Операторы судов могут возобновить маршруты через Суэцкий канал

Возобновились торги нефтью, которая незначительно дорожала во вторник. Однако поводы для снижения могут появиться в ближайшее время. Судоходная Maersk заявила о том, что может в ближайшее время восстановить свою работу в Красном море на фоне начала операции коалиции «Страж процветания». Соответственно, операторы судов рассчитывают на военное прикрытие от атак беспилотными аппаратами йеменских хуситов.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $73,85 (+0,39%),

Brent — $79,35 (+0,35%),

Золото — $2075,00 (+0,29%).

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