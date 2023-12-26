Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

Согласно документу, с 2024 года власти регионов будут обязаны это сделать, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. В качестве альтернативы перехода регионов на новый механизм предлагается субсидировать тариф для населения из их бюджетов.

По оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с которой ознакомился «Коммерсантъ», постановление заставит перейти на новые тарифы всю страну, поскольку почти все регионы в 2024 году при установке тарифов выходят за пределы установленного потолка субсидии.

Сейчас в России действует система перекрестного субсидирования, когда тарифы на электроэнергию для граждан снижают, повышая плату за электричество для бизнеса. В каждом регионе установлен предельный уровень субсидии. Правительство многие годы хочет снизить перекрестное субсидирование, однако пока успехов достигнуть не удалось. В 2022 году компании доплатили за население около 241 миллиарда рублей, а в 2023 году — рекордные 294 миллиарда.

В связи с этим власти решили привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления. Реализовать меру предполагается уже с 2024 года. Регионы, которые не согласятся пойти на дифференциацию ставок, смогут по-прежнему превышать предельный объем перекрестного субсидирования. Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.