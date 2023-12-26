Потребительские кооперативы: плюсы, минусы, мошенники

Потребительский кооператив — это основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Одной из важных особенностей является то, что отношения между пайщиком и кооперативом носят корпоративный, но не договорный характер. Поэтому законодательством о защите прав потребителей не регулируются отношения граждан с жилищно-строительными, жилищными накопительными кооперативами, если эти отношения возникают в связи с членством граждан в этих организациях. Однако на отношения по поводу предоставления этими организациями гражданам, в том числе и членам этих организаций, платных услуг или работ Закон РФ «О защите прав потребителей» распространяться будет.

Законодательством предусматриваются следующие виды потребительских кооперативов:

— потребительские общества;

— жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы;

— жилищные накопительные кооперативы;

— общества взаимного страхования;

— кредитные кооперативы;

— сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

— фонды проката.

Деятельность специализированных кооперативов регулируется отдельными специальными законами, которые устанавливают особенности создания, деятельности, а также прекращения деятельности соответствующих юридических лиц.

Если говорить о жилищных накопительных кооперативах (ЖНК), то основная их цель — обеспечить всех своих пайщиков жильем. У данного вида потребительского кооператива есть как плюсы, так и минусы:

«+» деятельность ЖНК контролируется со стороны государства — Банк России ведет официальный Реестр жилищных накопительных кооперативов.

«+» покупку квартиры или дома можно рассматривать как альтернативу ипотеке: как правило, не нужно подтверждать свой доход, кооператив не проверяет кредитную историю, размер вступительных и членских взносов обычно меньше, чем проценты по ипотечному кредиту.

«+» возможность получить жилье раньше других пайщиков при внесении стартового взноса в полном размере раньше других.

«-» взносы пайщиков не застрахованы государством, т.е. если ЖНК обанкротится, то участники вряд ли получат назад все свои вложения.

Но есть и минусы

«-» при выходе из кооператива можно потерять вступительные и членские взносы, размер которых зачастую довольно высок.

«-» первоначальный взнос обычно больше, чем по ипотеке.

«-» ожидание заселения может затянуться на месяцы или даже годы.

«-» риск потерять жилье даже после заселения, поскольку участники ЖНК становятся собственниками недвижимости только после полной оплаты кооперативу.

Главный совет: перед вступлением в тот или иной кооператив необходимо тщательно изучить информацию о нем (проверить на сайте ФНС egrul.nalog.ru/, на сайте Банка России, изучить предлагаемые кооперативом документы, его финансовое состояние, отзывы и т. д. ).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».