Нацбанк Таджикистана аннулировал лицензию российского оператора Western Union

ДУШАНБЕ, 26 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Таджикистана аннулировал лицензию компании «Вестерн юнион ДП восток» — российского оператора системы денежных переводов Wester Union. При этом сама система продолжит работу в республике по другой лицензии, выданной французскому оператору системы, сообщили в Нацбанке.

«Очередным решением правления Национального банка Таджикистана лицензия № 00018 на деятельность оператора платежной системы Western Union, выданная решением правления Национального банка Таджикистана 26 февраля 2021 года № 40 ООО “Небанковская кредитная организация “Вестерн юнион ДП восток” отозвана и аннулирована на основании письменного заявления лицензиата”, — говорится в сообщении.

При этом в Нацбанке отметили, что система переводов «продолжает свою деятельность на территории Таджикистана на основании лицензии Нацбанка Таджикистана, оператором которой является компания Western Union Network (Франция)». «В настоящее время услуги по переводу средств полностью доступны населению страны без открытия счета через платежную систему Western Union», — говорится в сообщении регулятора.

Платежная система Western Union остановила проведение денежных переводов в России и Белоруссии с 24 марта 2022 года. Пресс-служба компании тогда сообщала, что ООО «Вестерн юнион ДП восток», как оператор платежной системы в РФ, обратилось в Банк России с заявлением об исключении компании из реестра операторов платежных систем с 24 марта 2022 года.

В феврале 2023 года Western Union опубликовала финансовый отчет, в котором говорилось, что выручка платежной системы в связи с уходом с рынка России и Белоруссии сократилась на 2% в 2022 году.