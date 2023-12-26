Мишустин поставил задачу создавать условия для инвестиций в космос

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские власти должны создавать хорошие условия и действенные стимулы для компаний, готовых инвестировать в отечественные космические проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

«Российские компании готовы инвестировать средства в развитие космической отрасли, но надо сформировать для них комфортные условия, предложить им действенные стимулы для реализации амбициозных проектов, к числу которых относится и создание орбитальных многоспутниковых группировок», — сказал он.

Чтобы вовлечь предпринимателей в эту работу, нужно обновить нормативно-правовую базу, установить прозрачные правила взаимодействия государства и бизнеса, снизить регуляторные барьеры, указал Мишустин.

Премьер напомнил, что в октябре президент РФ Владимир Путин провел совещание, по итогам которого поставил перед отраслью несколько задач. Одна из них — обеспечение серийного производства космических аппаратов.

«Нужно запустить новую индустриальную модель. Она предполагает конвейерный выпуск изделий, требует слаженных действий смежных секторов промышленности, в том числе по разработке и внедрению нужных технологических решений, аналогов которых пока нет в нашей стране. Важное значение имеет не только концентрация усилий и компетенций научных организаций, инженерных школ и предприятий, но и объединение ресурсов государства и частного капитала», — подчеркнул глава кабмина.