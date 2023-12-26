Магазины обяжут продавать отечественную технику

Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров, рассказал «Ъ» собеседник в одном из производителей. Эту информацию подтвердили два источника «Ъ» на рынке. По словам одного из них, крупные маркетплейсы уже начинают заключать с отечественными производителями электроники соглашения о размещении их товаров на площадках. Вполне возможно, полагает он, что «будут даже какие-то требования по минимальной доле в ассортименте».

О том, что депутаты от «Единой России» разработали законопроект о «российской полке», стало известно в начале мая, сообщали «Известия». Тогда предполагалось, что Минпромторг определит наименования товаров, производимых в РФ, и их необходимую долю в ассортименте ритейлеров.

Позже в законопроект добавили обязанность для маркетплейсов при поисковой выдаче первые 50 строк отдавать российским или белорусским товарам — речь шла о бытовой химии, косметике и др.

В октябре документ был направлен в правительство, писали «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова. В случае принятия он должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Евтухов уточнил «Ъ», что в законопроекте нет указания на конкретные группы товаров, а «объем квот» определят эксперты отраслевого сообщества, включая производителей и ритейлеров, «существенными факторами станут количество устойчивых отечественных брендов и их способность к масштабированию производства».

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, ритейлеры после ухода западных вендоров уже начали активно заключать контракты с отечественными производителями, российские товары и так пользуются спросом.

«Поэтому мы не видим необходимости подобного регулирования», — отмечает он.

В Fplus поддерживают «идею создания единой системы мер поддержки российских брендов, отечественные производители готовы закрыть потребность в потребительской электронике во многих сегментах». Но их конкурентоспособность ниже китайской, признают в группе, поэтому нужно не только административное воздействие, но и программы кешбэка, софинансирование маркетинговых затрат и другие меры.

Как уточнили в «М. Видео-Эльдорадо», российская техника наиболее широко представлена в крупногабаритных товарах для дома и кухни в базовом и среднем ценовых сегментах — в холодильниках и морозильных камерах, плитах, стиральных машинах, «кроме того, в стране активно развивают локальное производство китайские и турецкие игроки, в категориях крупной бытовой техники влияние импортных товаров невелико». Там добавили, что в сегменте ноутбуков в третьем и четвертом кварталах доля российских брендов зарубежной сборки в сети составила около 10%, что втрое больше, чем годом ранее.

Текущая версии законопроекта — это в первую очередь попытка вмешаться в поисковую выдачу, которую интернет-магазин генерирует по запросу покупателя, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (входит Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и др.) Артем Соколов, и это существенный негативный фактор для маркетплейса.

«Если клиент хочет купить iPhone, а ему первые 50 результатов поиска будут предлагать не то, что указано в запросе, а то, что будет соответствовать требованиям закона, клиент просто уйдет с площадки», — добавил он. Соколов считает, что необходимо дать участникам рынка возможность самим выбирать оптимальные способы продвижения, не разрушая маркетинговые и рекламные модели бизнеса. Одним из способов он называет фильтрацию товаров по их происхождению и создание специальных разделов на сайтах.

Тимофей Корнев