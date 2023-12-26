FT: крупнейшие банки мира сократили в 2023 году более 60 тыс. рабочих мест

В уходящем году, как отмечает издание, произошло одно из крупнейших сокращений рабочих мест со времени финансового кризиса 15-летней давности. По данным FT, «20 ведущих банков сокращают как минимум 61 905 рабочих мест».

Во время мирового финансового кризиса 2007−2008 годов эти организации сократили более 140 тыс. рабочих мест, говорится в публикации.

Как указывает газета, половина таких сокращений пришлась на инвестиционно-банковские организации Уолл-стрит, не успевавшие за скоростью повышения процентных ставок в США и Европе. В предыдущие годы, например в 2015-м и 2019-м, крупные сокращения рабочих мест в банках были вызваны масштабными понижениями ставок европейских кредиторов.

«Сейчас в большинстве банков нет стабильности, нет инвестиций, нет роста — и, вероятно, будут новые сокращения рабочих мест», — заявил газете владелец компании по подбору персонала Silvermine Partners Ли Такер. «Если вы руководите подразделением, а ваш начальник просит сэкономить, вы сокращаете штат или вас увольняют», — сказал эксперт.

Руководитель отдела анализа конкурентов в компании Coalition Гаурав Арора считает, что 2024 год «станет продолжением истории 2023-го». «Банки становятся более консервативными», — добавил консультант.