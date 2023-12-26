ЦБ понизил курс доллара на 27 декабря до 91,71 рубля
Официальный курс евро понижен до 101,12 рубля.
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Официальный курс евро понижен до 101,12 рубля.
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 27 декабря 2023 года официальный курс доллара на уровне 91,7069 рубля, что на 26 копеек ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 46 копеек, до 101,1178 рубля.
Кроме того, официальный курс юаня снижен на 4 копейки, до 12,7937 рубля.