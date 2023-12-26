16:59 (мск), источник: ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 27 декабря до 91,71 рубля

Официальный курс евро понижен до 101,12 рубля.

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 27 декабря 2023 года официальный курс доллара на уровне 91,7069 рубля, что на 26 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 46 копеек, до 101,1178 рубля.

Кроме того, официальный курс юаня снижен на 4 копейки, до 12,7937 рубля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Петр I решил перенести празднование нового года с 1 сентября на 1 января
"Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку"
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь