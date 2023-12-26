Аналитики предсказали смену крупнейшей экономики мира

Несмотря на ожидания, что экономика Германии восстановит рост в следующем году, аналитики считают, что в 2026 году она уступит третье место Японии, а на следующий год на четвертом месте ее сменит Индия. В целом экономический рост Германии замедлится к 2038 году.

Согласно докладу CEBR, Россия в этом году занимает восьмое место среди мировых экономик, поднявшись на одну строчку с прошлого года. Однако уже в следующем году ожидается, что она опустится на 11-е место, а в 2038-м — 14-е. Экономисты отмечают, что «перспективы крайне неопределенные».

Великобритания сохранит шестое место в рейтинге, по прогнозам исследователей, в ближайшие годы она сократит разрыв с Германией (до 28,8% к 2038 году). За это же время британская экономика будет расти быстрее французской и к 2038 году обгонит ее на 19,9%".

По прогнозам британских аналитиков, мировой ВВП по итогам этого года составит $104 трлн, а за пятнадцать лет вырастет более чем вдвое — до $219 трлн. При этом в значительной степени это будет обусловлено ростом экономик менее развитых стран. Быстрее всего растут экономики Вьетнама, Бангладеш и Филиппин, следует из доклада.