Аналитики предсказали смену крупнейшей экономики мира
В 2037 году США уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира, следует из доклада британского Центра экономических и бизнес-исследований. В прошлом году аналитики ожидали, что это произойдет в 2036-м. При этом, согласно прогнозу, к 2050-м годам США вновь обгонят Китай, а в 2080-х статус крупнейшей мировой экономики перейдет Индии. Ожидается, что последняя в 2035 году займет третье место в рейтинге. Россия занимает 8-е место в рейтинге CEBR, но уже в 2024-м опустится на 11-е.