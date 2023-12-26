Акции «Сегежи» подешевели на 3,3% после снижения кредитного рейтинга до ruBBB

К 16:24 мск стоимость бумаг скорректировалась до 3,95 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее котировки снизились на 2,42%. Индекс Мосбиржи в этот момент находился на уровне 3095,66 пункта (-0,11%). С начала года акции «Сегежи» подешевели на 13,68%, бенчмарк вырос на 43,71%.

Ранее «Эксперт РА» заявил о понижении рейтинга кредитоспособности «Сегежи» с уровня ruA- до ruBBB. Новый рейтинг указывает на высокий уровень чистого долга. По подсчетам агентства, за девять месяцев 2023 г. показатель вырос на 21% до 114,6 млрд руб. В консолидированной финансовой отчетности холдинга за период указано, что чистый долг составляет 118,6 млрд руб.

Еще один фактор — снижение показателя EBITDA группы на фоне общего спада в отрасли. В отчете «Сегежи» по МСФО с января по сентябрь не раскрывается значение EBITDA, «Эксперт РА» в своем сообщении его также не уточняет.

14 ноября пресс-служба «Сегежи» заявила, что руководство компании не считает целесообразным выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. из-за высокого долга компании, хотя окончательное решение на этот счет не принято. 27 ноября котировки компании упали до исторического минимума в 3,881 руб.

Из-за санкций выручка компании в I квартале 2023 г. снизилась на 42% в годовом выражении до 18,7 млрд руб. В «Сегеже» объяснили, что это связано со «структурной трансформацией рынков сбыта», снижением цен на продукцию и укреплением курса рубля на 15% к доллару США (80,1 руб.) и на 22% — к юаню (11,34 руб.) по состоянию на 24 мая. Клиенты компании из Китая из-за ограничений прекратили покупать продукцию «Сегежи».

Компания нарушила обязательства по погашению долгов перед банками и приняла решение о самостоятельном проведении рефинансирования. В конце ноября мажоритарный акционер «Сегежи» АФК «Система» одобрил компании кредит на 7,7 млрд руб. сроком на три года. Аналитики инвестиционного банка «Синара» предположили, что с помощью кредита от акционера лесопромышленный холдинг может рассчитаться по долгу со сроком погашения до конца 2023 г., размер которого составляет примерно 8 млрд руб.