Вторичное жилье за год подорожало на 14%

С октября по декабрь квадратный метр вторичной недвижимости подорожал во всех 70 исследованных городах, за исключением Краснодара, где снижение составило 0,3%. Сильнее всего выросли цены за последние месяцы в Челябинске (на 17,8%) и Магнитогорске (на 14,9%).

В среднем квадратный метр жилья подорожал за квартал на 6%, до 109 251 рубля.

За период с начала 2023 года квадратный метр «вторички» подорожал везде, кроме Сочи (здесь он подешевел на 2,7%). Особенно сильно — в Челябинске (на 44,7%), Магнитогорске (на 39,1%), Нижнем Тагиле (на 34,2%).

Меньше всего цены выросли на наиболее оживленных рынках — в Краснодаре (на 0,3%), Калининграде (на 1,7%), Санкт-Петербурге (на 2,5%), Ленинградской области (на 2,7%). В Подмосковье «квадрат» подорожал на 4,6%, во Владивостоке на 4,8%, в Севастополе на 5,1%.

В среднем по всем городам прирост «квадрата» составил 13,7%.

«Вторичная недвижимость в российских городах в первые три квартала росла равномерно, по 2−3% за квартал, но в четвертом произошел скачок до 6%. Это случилось из-за роста ставок по ипотеке: покупатели старались успеть взять кредиты на старых условиях, и продавцы, пользуясь ажиотажем, стали поднимать цены. Кроме того, в ряде городов спрос на рынок “вторички” стал перетекать с рынка новостроек, где новые условия по льготной ипотеке стали критичны для покупателей, — рассказывает гендиректор портала Павел Луценко. — В новом году рост цен на вторичные квартиры, скорее всего, примет свои обычные, скромные значения. Падения цен мы не ожидаем: во-первых, из-за растущей инфляции, во-вторых, из-за того, что регулярный рынок хорошо конкурирует с первичным по ценам».