В западных СМИ в последнее время обсуждают возможный закат «китайского экономического чуда»

Коллапс Китая? В публикациях американских экспертов все больше пишут не просто о замедлении экономики Китая, а об экономическом крахе КНР, считая его неизбежным.

Экономика Китая, в которой доминирует государство, идет по пути всех экономик с централизованным планированием — ко дну, утверждает американское политическое издание The Hill.

Американские экономисты все чаще цитируют Питера Зайэна, бывшего вице-президента частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую называют теневым ЦРУ, пишет РБК. В интервью, которое набрало, почти 8 млн просмотров. Зайэн говорит, что до краха осталось 10 лет. А если Китай нападет на Тайвань, катастрофа наступит мгновенно: страну ждет голод и гибель полумиллиарда человек. Китай рано списывать со счетов, считает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

На первый взгляд, по официальным цифрам китайская экономика продемонстрировала рост ВВП чуть ли не в 5%. Если бы Марк Твен был жив, он бы сказал, что в этом мире есть четыре типа лжи — ложь, наглая ложь, статистика и китайская статистика.

«Один из премьеров Китая говорил, что не доверяет цифрам по ВВП, он предпочитает обращать внимание на более простые значения, например, потребление электроэнергии, железнодорожные перевозки и так далее. Они немного улучшились, поскольку сейчас деловая конъюнктура мира улучшается, но подлинная проблема сегодня и сейчас с Китаем заключается в том, что мир проводит реиндустриализацию за счет Китая. Буквально это означает, что все, кто только может и кто не может, это очень важно, строят промышленные мощности, и вместо того, чтобы что-либо заказывать в Китае, заказывают это либо у себя, либо в Индии, либо где-то еще по огромному количеству причин. Теперь это вопрос безопасности — безопасности поставок, стратегической безопасности и так далее. Причин очень-очень много, и Китай испытывает сильную дефляционную тенденцию, когда свободные мощности растут».

Например, в автопроме они больше 50%, то есть Китай может произвести больше 40 млн автомобилей, а производит меньше половины этой цифры.

«И это наблюдается во всей промышленной части Китая за редким исключением. То есть они испытывают сильный отказ сейчас от внешнего рынка. Рынок недвижимости дезориентирован, потребительский спрос не растет, население закредитовано, муниципалитеты закредитованы, корпоративный сектор закредитован. Можно ожидать, что будет кризис, но не сейчас, потому что в целом сейчас улучшение мировой деловой конъюнктуры, улучшение экспорта и поэтому будет немного странно, если сейчас, в сегодняшних условиях это выяснится, что они сейчас на это пойдут», — говорит Душкин.