В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили список своих фаворитов среди российских компаний средней и малой капитализации на российском рынке.

«Южуралзолото» (UGLD)

Эксперты SberCIB добавили акции золотодобывающей компании «Южуралзолото», которая в прошлом месяце провела IPO. В SberCIB полагают, что рост цен на золото, расширение производства и снижение капитальных затрат будут способствовать увеличению свободного денежного потока и снижению долговой нагрузки компании.

Whoosh (WUSH)

Аналитики включили в топ лучших акций малой и средней капитализации бумаги Whoosh. По мнению аналитиков, Whoosh как один из лидеров рынка кикшеринга России сохранит высокие темпы роста при снижении регуляторных рисков. «Мы ожидаем, что в 2023—2027 годах выручка Whoosh будет расти в среднем на 30% в год», — сообщили эксперты SberCIB.

В настоящее время у аналитиков 12 фаворитов среди компаний средней и малой капитализации:

«Совкомфлот» (FLOT) «Распадская» (RASP). «Русагро» (AGRO). «Черкизово» (GCHE). HeadHunter (HHRU). «Южуралзолото» (UGLD). «Глобалтранс» (GLTR). Novabev Group (BELU). Привилегированные акции «Башнефти» (BANEP). ЦИАН (CIAN). «Россети Центр» (MRKC). Whoosh (WUSH).

При предыдущем пересмотре подборки в ноябре эксперты исключили акции «Артгена», так как компания планирует увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. Этот фактор негативен для текущих акционеров, сообщили аналитики. Они также исключили акции ТМК после значительного роста цены бумаг с момента включения в подборку в ноябре прошлого года. Эксперты позитивно оценили фундаментальный профиль компании, однако отметили отсутствие явных драйверов роста в настоящий момент.

Также в ноябре эксперты вернули в топ компаний средней и малой капитализации акции судоходной компании «Совкомфлот», исключенные из подборки в июне после стремительного роста.

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259736&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.