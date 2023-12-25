10:26 (мск), источник: ТАСС

Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

К 10:05 мск индекс Мосбиржи рос до 3 099,75 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 064,21 пункта.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,09%, до 3 095,42 пункта, индекса РТС — на 0,45%, до 1 062,35 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи рос до 3 099,75 пункта (+0,23%), индекс РТС находился на уровне 1 064,21 пункта (+0,63%).

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