Россиянам рассказали, кому повысят зарплату с 1 января

Речь идет о работниках сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки, рассказал в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, остальным бюджетникам зарплаты запланировали повысить на 4,5% с 1 октября. Зарплаты гражданских служащих, судей, депутатов Государственной думы и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года (за исключением военных и сотрудников силовых ведомств), указал эксперт.

Он также обратил внимание, что закон обязывает проводить индексацию зарплат сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель самостоятельно должен оценить уровень инфляции и то, как увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«В законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была», — отметил Виноградов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты.