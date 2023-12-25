Reuters: завершение реструктуризации «Яндекса» отложено на 2024 год

Один из собеседников Reuters заявил, что компания добилась большого прогресса в реструктуризации и передала все документы юристам, но в Yandex N.V. не уверены, что процесс будет завершен в декабре. Другой источник агентства сказал, что разделение активов планируется завершить в первом квартале 2024 года.

Ранее сегодня, 25 декабря, Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов А и Б международной компании акционерного общества «Яндекс», сообщается на сайте регулятора. В ЦБ добавили, что МКАО «Яндекс» не присвоен ни ИНН, ни ОГРН. Пресс-служба Yandex N.V., комментируя решение регулятора, сообщила, что находится в процессе регистрации новой компании в Специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

О планах «Яндекса» разделить активы стало известно в ноябре 2022 года. В конце октября 2023 года Yandex N.V. получила разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на внутреннюю реструктуризацию группы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259736&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.