20:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: завершение реструктуризации «Яндекса» отложено на 2024 год

Окончание процесса реструктуризации «Яндекса» (MOEX: YNDX) отложено на следующий год, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. По данным агентства, в рамках реструктуризации головная компания группы «Яндекс» — нидерландская Yandex N.V. — планирует целиком продать российский бизнес и развивать другие проекты на международном уровне.

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Источник: Reuters

Один из собеседников Reuters заявил, что компания добилась большого прогресса в реструктуризации и передала все документы юристам, но в Yandex N.V. не уверены, что процесс будет завершен в декабре. Другой источник агентства сказал, что разделение активов планируется завершить в первом квартале 2024 года.

Ранее сегодня, 25 декабря, Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов А и Б международной компании акционерного общества «Яндекс», сообщается на сайте регулятора. В ЦБ добавили, что МКАО «Яндекс» не присвоен ни ИНН, ни ОГРН. Пресс-служба Yandex N.V., комментируя решение регулятора, сообщила, что находится в процессе регистрации новой компании в Специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

О планах «Яндекса» разделить активы стало известно в ноябре 2022 года. В конце октября 2023 года Yandex N.V. получила разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на внутреннюю реструктуризацию группы.

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Эрдни Кагалтынов

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