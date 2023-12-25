Путин: Доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС уже превысила 90%

Доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превысила 90%, дальше этот показатель будет только увеличиваться, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он обратил внимание на то, что за девять месяцев этого года торговля между странами союза выросла на 8,9%. При этом улучшилась ее структура, увеличились объемы поставок готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей.

Кроме того, в настоящее время «планомерно расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров пятерки», отметил Путин. В этой связи он напомнил, что 25 декабря состоялась церемония подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

«Хотел бы поздравить всех нас и присутствующего здесь иранского министра промышленности и торговли господина [Аббаса] Али-Абади с тем, что завершена работа над этим стратегическим документом», — сказал глава российского государства (цитата по ТАСС).

В свою очередь присутствующий на саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал подписанное соглашение о свободной торговле с Ираном приоритетным в «контексте реального расширения торгового сотрудничества с третьими странами». Он призвал увеличивать географию сотрудничества за счет Индии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии.