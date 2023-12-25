Путин: Доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС уже превысила 90%
Президент уверен, что дальше этот показатель будет только увеличиваться.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президент уверен, что дальше этот показатель будет только увеличиваться.
Доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превысила 90%, дальше этот показатель будет только увеличиваться, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Кроме того, в настоящее время «планомерно расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров пятерки», отметил Путин. В этой связи он напомнил, что 25 декабря состоялась церемония подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
«Хотел бы поздравить всех нас и присутствующего здесь иранского министра промышленности и торговли господина [Аббаса] Али-Абади с тем, что завершена работа над этим стратегическим документом», — сказал глава российского государства (цитата по ТАСС).
В свою очередь присутствующий на саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал подписанное соглашение о свободной торговле с Ираном приоритетным в «контексте реального расширения торгового сотрудничества с третьими странами». Он призвал увеличивать географию сотрудничества за счет Индии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии.