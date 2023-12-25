Пенсии и пособия за январь придут досрочно: кому и когда ждать перечислений

В первую очередь досрочная выплата коснется тех, кому приходят деньги на банковские карты.

Как ранее поясняли изданию в кредитных организациях, деньги на выплату январских пенсий и пособий, традиционно, поступают на счета в банках в конце декабря. После этого банки сразу зачисляют эти средства на счета пенсионеров и получателей пособий.