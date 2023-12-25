Пенсии и пособия за январь придут досрочно: кому и когда ждать перечислений
Большая часть россиян, которые имеют право на пенсии и пособия, получат выплаты за январь следующего 2024 года в конце декабря 2023-го, пишет «Российская газета».
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Большая часть россиян, которые имеют право на пенсии и пособия, получат выплаты за январь следующего 2024 года в конце декабря 2023-го, пишет «Российская газета».
В первую очередь досрочная выплата коснется тех, кому приходят деньги на банковские карты.
Как ранее поясняли изданию в кредитных организациях, деньги на выплату январских пенсий и пособий, традиционно, поступают на счета в банках в конце декабря. После этого банки сразу зачисляют эти средства на счета пенсионеров и получателей пособий.
В январе пенсии и пособия будут выплачены тем, кто получает деньги через почтовые отделения, согласно графику работы отделений.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».