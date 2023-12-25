На пороге ключевого сопротивления

Рынок накануне. Индекс МосБиржи завершил неделю на позитивной ноте, показав в пятницу рост на 0,62%, до 3092,58 п., консолидируясь вблизи ключевого сопротивления 3100 п. Индекс РТС вырос на 0,54%, до 1057,58 п. Инвесторы продолжают скупать ОФЗ: индекс МосБиржи государственных облигаций растет непрерывно последние шесть сессий, достигнув локальных максимумов в области 121,76 п.

В аутсайдерах в пятницу оказались акции ЭсЭФАй (SFIN 529,2 ₽, −1,42%). Котировки снизились в отсутствие каких-либо новостей, и мы находим текущие уровни привлекательными для покупки, принимая во внимание наш целевой ориентир по акциям ЭсЭфАй на уровне 992 ₽ Импульс к росту могут дать потенциальное IPO Европлана и ожидания по дивидендам.

Рубль окреп к доллару США до 92,0000 ₽ и ослаб к евро до 101,7475 ₽

Основные новости и события.

Акционеры Сбербанка (SBER 271,3 ₽, +2,3%) могут ожидать рекордных дивидендов за 2023 год, сообщает Герман Греф. Банк планирует увеличить прибыль в 2024—2025 годах. Глава банка также выступил в пользу приватизации банка.

Добыча РуссНефти (RNFT 134,8 ₽, −0,52%) по итогам 2023 года составит 6,434 млн тонн нефти (на 7% меньше по сравнению с предыдущим годом). Компания планирует увеличить в три раза капитальные вложения в 2024 году.

АЛРОСА (ALRS 70,97 ₽, −0,34%) в текущем году в соответствии с планом добыла 34,6 млн карат алмазов (на 3% меньше по сравнению с 2002 годом).

Чистая прибыль ВТБ (VTBR 0,02292 ₽, −0,07%) по МСФО в ноябре составила 14,7 млрд руб. (26,8 млрд руб. в октябре), а за 11 месяцев с начала 2023 года — 417,5 млрд руб. Новая стратегия развития банка предполагает рост прибыли до 646 млрд руб. в 2026 году и ROE на уровне 19%, сообщает Интерфакс. Таким образом, среднегодовые темпы роста прибыли превысят 14%.

VK Group (VKCO 565,4 ₽, +0,32%) продает долю (52,94%) в капитале маркетплейса для бизнеса «Развивай.рф». Выручка маркетплейса в году составила 437 млн руб. Сделка не окажет существенного влияния на результаты ВК.

Ростелеком (RTKM 71,4 ₽, −0,14%) повысит на 5% тарифы на домашний интернет. Повышение тарифов коснется не менее 4 млн человек (около 30% абонентской базы оператора). Мы позитивно смотрим на акции Ростелекома, оценка которого остается заниженной по сравнению с ближайшим конкурентом — МТС.

Ожидания и торговые идеи. В понедельник утром на азиатских рынках нейтральные настроения: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,4%, китайский индекс Shanghai Сomposite снижается на 0,3%. Основные мировые рынки закрыты на рождественские каникулы.

Сегодня последний день для покупки акций Норникеля (GMKN 17120 ₽, +0,22%) под промежуточные дивиденды (915,33 ₽ на одну акцию). Акции ФосАгро могут подешеветь на открытии торгов на фоне дивидендного гэпа (дивиденд 291 ₽ на одну акцию), что открывает возможность для их покупки.

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