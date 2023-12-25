Минюст хочет запретить арестовывать имущество за небольшие долги

Минюст подготовил законопроект, который запретит арестовывать имущество для взыскания долгов до 30 тысяч рублей. Ведомство объяснило инициативу желанием снизить нагрузку на судебных приставов.

Законопроект предполагает поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно предложению, взыскать долги до 30 тысяч рублей можно будет только из доходов, средств на банковских счетах и цифровых рублей. При этом исполнительное производство может быть прекращено, если в течение двух месяцев приставам не удастся обнаружить у гражданина средства для погашения задолженности.

Как отмечается в пояснительной записке, за первое полугодие 2023 года число исполнительных производств по такому типу дел достигло 65 млн. В то же время, нагрузка на судебных приставов в 21,2 раза превышает установленную норму. Как считает Минюст, предложенные изменения помогут «оптимизировать работу судебных приставов-исполнителей», снизят объем задач и позволят уделять больше времени «более сложным и важным» делам.

Кроме того, такие производства экономически нецелесообразны, отметил «Коммерсанту» эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Для взыскания имущества, приставу нужно «выйти в адрес», провести проверку и изъять собственность должника в размере, необходимом для погашения задолженности. По оценке Алексеева, себестоимость такой процедуры может быть выше, чем сумма долга.

По словам партнера «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, «жизнь должников, разумеется, немного упроститься». Михаил Алексеев отметил, что россияне, у которых нет средств для возврата долга меньше 30 тысяч рублей, обычно «не обладают ценным имуществом», которое можно было бы изъять.

По мнению главы совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, предложение Минюста «создает значительные риски злоупотреблений правом со стороны должников, которым будет достаточно всего лишь “обнулить” счета на три-четыре месяца». В крупных банках на запрос издания не ответили.

Сейчас взыскивать имущество можно при наличие задолженности от 3 тысяч рублей.

По данным Центробанка, за третий квартал 2023 года микрофинансовые организации выдали 260 млрд рублей займов, 34% из них пришлось на небольшие PDL-займы («займы до зарплаты»).