Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября

По данным на 11:13 мск, евро рос на 0,36%, до 102,11 рубля.

К 11:16 мск евро находился на отметке 101,99 рубля (+0,22%). В то же время доллар прибавлял 0,07%, поднимаясь до 92,07 рубля, юань рос на 0,02%, до 12,841 рубля.