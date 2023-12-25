Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября, свидетельствуют данные торгов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Курс евро на Мосбирже поднимался выше 102 рублей впервые с 20 октября, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 11:13 мск, евро рос на 0,36%, до 102,11 рубля.
К 11:16 мск евро находился на отметке 101,99 рубля (+0,22%). В то же время доллар прибавлял 0,07%, поднимаясь до 92,07 рубля, юань рос на 0,02%, до 12,841 рубля.