Как защитить себя и близких от черных риэлторов

Для начала нужно определить, кто понимается под названием «черные риелторы». Как правило, это частные посредники или работники агентства недвижимости, которые обманом, различными мошенническими действиями, а иногда и насилием завладевают чужой недвижимостью. То есть, методы их работы имеют сугубо криминальный характер, а последствия для собственников жилья весьма плачевные: от лишения права собственности до причинения вреда здоровью или жизни.

С каждым годом схемы обмана, лишения людей жилья и денег становятся все более изощренными, при этом преступники пользуются доверием и зачастую безграмотностью российских граждан.

В зоне риска находятся в первую очередь одинокие граждане пожилого возраста, а также неблагополучные семьи, злоупотребляющие алкоголем или наркотическими веществами, — таких граждан обманом, в том числе под воздействием алкоголя или наркотиков, склоняют подписывать различные документы (чаще всего договоры купли-продажи или дарения своих квартир). Однако не стоит забывать, что столкнуться с такими «черными» риэлторами может и любой другой человек.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно придерживаться некоторых правил:

— не ведите разговоры с чужими и малознакомыми людьми о том, где и с кем живете, кому принадлежит квартира и т. д. ;

— не оставляйте без присмотра пожилых родственников, поддерживайте с ними связь, проводите разъяснительные беседы. Также можно взять к себе на хранение документы пожилого человека;

— перед подписанием любых договоров и соглашений изучайте каждую строчку, даже при абсолютном доверии другой стороне;

— если риэлтор или другая сторона торопит с подписанием или проведением других действий — задумайтесь, спешка в данном деле ни к чему;

— подайте заявление о запрете государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника — сделать это проще и быстрее всего через Госуслуги;

— при обнаружении признаков преступления как можно быстрее обращайтесь в правоохранительные органы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».