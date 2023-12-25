Главные события финансовых рынков 25 — 31 декабря
Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе Финансового холдинга «БКС Мир инвестиций».
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Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе Финансового холдинга «БКС Мир инвестиций».
Инвесторы ждут данных по динамике цен на жилье в США в октябре (вторник),
— недельные данные по запасам нефти (четверг) в США,
— заявкам на пособия по безработице в США (четверг).
— Последние дни для покупки акций для получения дивидендов: Норникель (25 декабря), Novabev (26 декабря), Газпром нефть (26 декабря)
— 28 декабря планируется старт торгов акциями Мосгорломбарда после IPO на Московской бирже
— В связи с Католическим Рождеством биржи в США будут закрыты 25 декабря.
— В Европе и Гонконге биржи закрыты также 26 декабря.
Цены на нефть ожидаемо вышли к $80 за баррель Brent. Рост может быть продолжен в умеренном темпе с учетом вероятного спада активности участников рынка под конец года.
Курс российской валюты выглядит сбалансированным в районе 90 по паре USD/RUB, но возможен возврат к 91 рублям за «американца».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».