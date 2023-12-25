Глава ЦБ допустила рост продаж валютной выручки до 100% впервые с марта

По итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может приблизиться к 100%, сообщила в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В октябре экспортеры продали 91% валютной выручки, указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков.

На рост доли продаж валюты экспортерами сейчас влияет несколько факторов и вычленить влияние каждого из них невозможно, подчеркнула Набиуллина.

Во-первых, это повышение цен на нефть в предыдущие месяцы, которое отражается на продажах с задержкой, указала она: «Там у нас тоже существуют лаги — от высоких цен на нефть до прихода экспортной выручки и ее продажи. И как раз продавалась валюта с высоких цен на нефть».

Во-вторых, сыграли роль разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов, отметила глава ЦБ. В конце года ряд компаний объявил о выплате промежуточных дивидендов. Например, за девять месяцев 2023 года дивиденды выплатят ЛУКОЙЛ и производитель удобрений «Фосагро».

«Плюс к этому мы видим, что некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам — здесь тоже работает наша денежно-кредитная политика — начали брать валютные кредиты, а потом валюту продавать, чтобы оплачивать свои рублевые расходы», — назвала Набиуллина третий фактор роста продаж валютной выручки.

«И, конечно, какое-то влияние оказал указ [об обязательной продаже валютной выручки]», — добавила глава ЦБ. При этом Набиуллина еще раз подчеркнула, что действие указа должно быть ограниченным во времени (в текущей редакции он действует до 11 апреля 2024 года).

«Со временем компании учатся обходить ограничения, которые вводятся. Плюс к этому такие ограничения затрудняют международные расчеты и прежде всего по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее», — объяснила она. Существенного влияния на курс после истечения срока действия документа глава ЦБ не ожидает.

Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации (переводе в российский контур) и продаже валютной выручки рядом крупнейших экспортеров в октябре 2023 года. За первый неполный месяц действия меры (она вступила в силу с 11 октября) чистые продажи экспортной валютной выручки выросли с 77% (данные за сентябрь 2023 года) до 91%.