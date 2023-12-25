18:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитриев: Россия заработала на сделке ОПЕК+ 30 трлн рублей

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что заключенная в ноябре 2016 года сделка ОПЕК+ за семь лет принесла в госбюджет России 30 трлн руб.

Наверх
Источник: Reuters

«Все это результат очень плотного доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими членами ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно всему миру», — цитирует господина Дмитриева пресс-служба фонда.

По словам Кирилла Дмитриева, соглашение ОПЕК+ стало «одной из самых важных сделок для мира за последнее десятилетие». По его словам, о значимости сделки для российского бюджета говорит тот факт, что она позволила стабилизировать цены по всему миру, спрос и предложение. Полученные в результате соглашения 30 трлн руб. больше, чем 300 млрд долларов, которые были заморожены недружественными государствами после начала боевых действий на Украине, подчеркнул глава РФПИ.

30 ноября 2016 года 13 государств—членов ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи. 10 декабря к соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в ОПЕК: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Экваториальная Гвинея (вошла в ОПЕК позднее, в 2017 году) и Южный Судан. Все участники соглашения, которое начали называть ОПЕК+, договорились уменьшить совокупную добычу на 1 758 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия снизила добычу на 300 тыс. б/с. В дальнейшем соглашение с различными коррективами неоднократно продлевалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Кислов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Макрон рассказал о будущем визите Путина во Францию
«Тест на идиота». Кому в Германии необходимо его сдавать
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь