Дмитриев: Россия заработала на сделке ОПЕК+ 30 трлн рублей

По словам Кирилла Дмитриева, соглашение ОПЕК+ стало «одной из самых важных сделок для мира за последнее десятилетие». По его словам, о значимости сделки для российского бюджета говорит тот факт, что она позволила стабилизировать цены по всему миру, спрос и предложение. Полученные в результате соглашения 30 трлн руб. больше, чем 300 млрд долларов, которые были заморожены недружественными государствами после начала боевых действий на Украине, подчеркнул глава РФПИ.