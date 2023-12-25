Дмитриев: Россия заработала на сделке ОПЕК+ 30 трлн рублей
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что заключенная в ноябре 2016 года сделка ОПЕК+ за семь лет принесла в госбюджет России 30 трлн руб.
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что заключенная в ноябре 2016 года сделка ОПЕК+ за семь лет принесла в госбюджет России 30 трлн руб.
«Все это результат очень плотного доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими членами ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно всему миру», — цитирует господина Дмитриева пресс-служба фонда.
30 ноября 2016 года 13 государств—членов ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи. 10 декабря к соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в ОПЕК: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Экваториальная Гвинея (вошла в ОПЕК позднее, в 2017 году) и Южный Судан. Все участники соглашения, которое начали называть ОПЕК+, договорились уменьшить совокупную добычу на 1 758 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия снизила добычу на 300 тыс. б/с. В дальнейшем соглашение с различными коррективами неоднократно продлевалось.
Александр Кислов.