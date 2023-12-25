«Арктик СПГ-2» теперь сам по себе: иностранные акционеры заморозили участие в проекте

Это может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект. При этом китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. Пока «Арктик СПГ-2» вынужден будет продавать газ на спотовом рынке. При этом встает вопрос наличия танкеров ледового класса для вывоза СПГ. По данным «Ъ», судоверфь «Звезда» снова может задержать их поставку, но есть шанс, что в течение 2024 года будут получены танкеры с иностранных верфей.

Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте, сообщили «Ъ» источники в правительстве РФ. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ.

Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из них по 10% в «Арктик СПГ-2». Сам НОВАТЭК владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у НОВАТЭКа 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров — по 2 млн тонн. В JOGMEC сообщили «Ъ», что продолжают анализировать влияние санкций на «Арктик СПГ-2», CNOOC была недоступна для комментариев, остальные акционеры не ответили.

Продукция

На прошлой неделе Reuters сообщало, что НОВАТЭК направил клиентам уведомления о форс-мажоре по поставкам СПГ из своего портфеля.

В частности, Reuters писало о форс-мажорах по контрактам с китайскими компаниями Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанской Repsol. Компания заключала долгосрочные соглашения по своему портфелю также с Gunvor, ENN и Glencore. Сам НОВАТЭК получил уведомление о форс-мажоре от оператора проекта «Арктик СПГ-2» еще в конце ноября и передал эти форс-мажоры покупателям, пишет Poten & Partners.

После того отказа иностранных акционеров от СПГ, «Арктик СПГ-2» придется продавать его на споте: около 2,6 млн тонн только с первой линии.

Но есть шанс, что иностранные акционеры все же смогут получать СПГ: 22 декабря Bloomberg писал, что CNOOC и CNPC будут просить власти США об освобождении контрактов из-под санкций. Poten & Partners пишет, что такой же процесс запустили и японские компании, он займет долгое время.

На прошлой неделе первая линия «Арктик СПГ-2» начала производить СПГ. Коммерческие отгрузки планировалось с начала 2024 года, а на полную мощность в 19,6 млн тонн завод должен выйти к 2026 году. Но сроки могут сдвинуться, так как США внесли оператора проекта и его подрядчиков в SDN-list, что автоматически отрезает покупателей из Европы и Азии от покупки СПГ из-за угрозы введения в отношении них вторичных санкций.

Финансирование

Не менее серьезными могут оказаться проблемы с финансированием. Как сообщал «Ъ» 26 июня, стоимость «Арктик СПГ-2» уже выросла примерно на 17%, до $25 млрд из-за необходимости закупки дополнительного оборудования. Разница в стоимости, по словам собеседников «Ъ», должна была закрываться за счет акционеров, но, вероятно, без участия TotalEnergies, которая объявила о прекращении вложений в проекты в РФ после начала военных действий на Украине. Теперь бремя акционерного финансирования может полностью лечь на НОВАТЭК.

После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом €9,5 млрд. Из этой суммы до €2,5 млрд должны были предоставить китайские банки, €4,5 млрд — российские Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ и «Открытие». В конце 2022 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщал, что «Арктик СПГ 2» успел получить €6 млрд в виде внешнего финансирования. Какой объем средств выбран на конец 2023 года, пока неизвестно.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что НОВАТЭК сможет продолжить финансировать проект самостоятельно, хотя это и будет дороже. «Я не очень верю в то, что китайские банки будут говорить о дефолте. Думаю, мы сейчас не до конца понимаем, насколько долгосрочной является ситуация с перенаправлением грузов, принадлежащих другим акционерам, идет ли речь о приостановке или разрыве долгосрочных контрактов», — добавляет он.

Флот

Одной из главных проблем «Арктик СПГ-2» также остается нехватка танкеров арктического класса Arc7. Ситуацию усугубили санкции США в отношении плавучих хранилищ Koryak FSU в Мурманске и Saam FSU на Камчатке, где должна была происходить перевалка с танкеров Arc7 на конвенциональные суда, что позволило бы оптимизировать флот ледовых танкеров.

НОВАТЭК изначально планировал создать для «Арктик СПГ-2» флот из 21 танкера Arc7: Из них 15 должны построить на верфи «Звезда», шесть — на южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME). Судовладельцем трех последних должен был стать «Совкомфлот», еще трех — японская Mitsui O.S.K. Lines.

DSME разорвала контракт на строительство танкеров с «Совкомфлотом» из-за сложностей с проведением платежей. На ПМЭФ-2022 глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что контракт с Hanwha Ocean переводят на другого владельца, не уточнив, на кого именно, а сами танкеры продолжают строиться: «Все строится, вопрос был с “Совкомфлотом”».

Как писал «Ъ» 15 декабря 2022 года, российская судоверфь «Звезда» минимум на год — до марта 2024 года — задерживала сроки сдачи головного танкера Arc7. Судоверфь в июле сообщала, что три танкера из линейки Arc7 — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте» — спущены на воду. В июне Леонид Михельсон говорил, что «Звезда» обещала отдать проекту пять газовозов в 2024 году, «у нас еще размещены заказы в другом месте, в этом году (2023.— “Ъ”) мы получим два-три танкера».

Собеседники «Ъ» среди судостроителей уверены, что НОВАТЭК не получит танкеры со «Звезды» до конца 2024 года из-за сложностей с поставками оборудования. Что касается танкеров Hanwha Ocean, то они действительно продолжают строиться, и, по словам источников «Ъ», в течение 2024 года «Арктик СПГ-2» может получить их. В «Совкомфлоте» отказались от комментариев о сроках пополнения флота для «Арктик СПГ-2».

Оперативно заказать новые судна на иностранных верфях не получится, считает Виктор Катона из Kpler: китайские верфи законтрактованы до конца 2025 года, южнокорейские — до 2026 года. Единственный шанс — покупать на вторичном рынке: «Но в тот момент как пойдет слух, что НОВАТЭК скупает СПГ-танкеры, их стоимость удвоится, как это было в случае с нефтяными танкерами и большой программой скупки под российскую нефть в конце 2022 года». По мнению эксперта, в крайнем случае можно перевести танкеры Arc7, работающие для не попавшего под санкции «Ямала СПГ», на обслуживание «Арктик СПГ-2», привлекая для вывоза газа с первого проекта танкеры с рынка.

Татьяна Дятел