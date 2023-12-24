В Nordwind отметили рост загрузки рейсов в 2023 году до 89%

«Средняя загруженность рейсов в этом году у нас прогнозируется на уровне 89%. В 2022 году — 85,2%. В следующем году хотели бы улучшить этот результат», — сказал Маттис.

На примере новых рейсов из Новокузнецка, где расположен базовый аэропорт авиакомпании, высокая загруженность отмечается на рейсе в Казань, который запустили в ноябре 2022 года. «Мы достаточно амбициозно зашли на эту линию двумя рейсами в неделю на больших самолетах — “Боингах”. Сейчас средняя загрузка по маршруту — 80−82% по году. Как для нового маршрута — это очень неплохо. При этом 30% пассажиров — транзитные, то есть мы для многих регионов “проложили тропинку”, в том числе на курорт “Шерегеш”.