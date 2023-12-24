Raiffeisen выкупит замороженную долю Дерипаски в австрийской Strabag
Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) 19 декабря объявила, что российское подразделение за €1,5 млрд купит 27,78% акций австрийской компании Strabag SE. Эта доля принадлежала структуре Олега Дерипаски и была заморожена в рамках санкций против миллиардера. Сделка, если она будет одобрена российскими властями, поможет RBI вывести половину прибыли из России, а Дерипаске — избавиться от замороженного актива, обращает внимание Bloomberg.