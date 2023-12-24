Raiffeisen выкупит замороженную долю Дерипаски в австрийской Strabag

Агентство со ссылкой на корпоративные документы RBI отмечает, что в случае одобрения сделки пакет акций в качестве дивидендов в натуральной форме передадут под управление дочерней компании RBI — Gabarts, которой руководит бывший топ-менеджер нескольких компаний Дерипаски Штефан Цохлинг. Представитель Raiffeisen подчеркнул Bloomberg, что Gabarts будет управлять холдингом Strabag, но все контрольные права останутся у материнской компании.

Как сообщает Bloomberg, Цохлинг давно связан с компаниями российского миллиардера. В частности, австриец в ноябре 2021 года был назначен президентом Николаевского глиноземного завода, который принадлежал «Русалу», основанному Дерипаской. В 2022 году завод взяла под контроль Украина. Пресс-служба «Русала» сообщила агентству, что Цохлинг уже не работает в компании.

Кроме того, Цохлинг участвовал в ряде российско-австрийских сделок, например купил активы ликвидированного Sberbank Europe в Центральной и Восточной Европе. Сумму покупки австрийская газета Standard оценила в €240 млн.

Агентство со ссылкой на корпоративные документы «Трансстроя» утверждает, что Цохлинг был главным операционным директором этой строительной компании, когда она принадлежала Дерипаске. Тогда же австриец участвовал в реализации инфраструктурных проектов «Трансстроя», связанных с Олимпиадой в Сочи, сообщает Bloomberg.

Доля в Strabag, которую хочет выкупить RBI, принадлежала компании Олега Дерипаски Rasperia с 2007 года. В Raiffeisen подчеркнули, что сделка будет реализована в строгом соответствии с санкционным режимом, передает агентство.

В марте Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank International закрыть свой бизнес в России. Вслед за этим банк сообщил о планах продать местное подразделение. Глава RBI Йоханн Штробль в октябре заявил, что процесс ухода с российского рынка не завершится до конца 2023 года. В качестве резервного варианта он назвал вывод российской «дочки» из международной группы.

Эрдни Кагалтынов