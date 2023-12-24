Как же без рук: дефицит работников в 2023 году составил 4,8 млн

Способствовать решению проблемы могут инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование, а также целевые наборы, уверены эксперты.

Каков будет дефицит кадров по итогам года

В 2022—2023 годах резко вырос дефицит рабочей силы: он проявился даже в условиях, когда предложение труда (количество людей, которые уже работают) остается стабильным. Об этом сказано в исследовании научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина. Статья опубликована в вестнике института, «Известия» ее изучили.

В середине 2023-го численность работников, которых требуется принять на вакантные места, по данным Росстата, составила 6,8% от списочной численности (годом ранее — 5,8%), отмечает автор.

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — подчеркивается в исследовании.

«Известия» направили запрос в Минтруд об оценках дефицита кадров по итогам года. Тем временем безработица в России снизилась до рекорда в 2,9%.

Около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде, сказал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков. Особенно велик спрос на массовый персонал, в том числе на продавцов, операторов и водителей. Недостает и представителей рабочих специальностей, например, токарей и сварщиков, отметил он.

Нехватка персонала сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте, говорил также министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В итоге, как ранее писали «Известия», компании вынуждены нанимать временных сотрудников, а также повышать расходы на фонд оплаты труда.

Как нехватка рук влияет на экономику и компании

Изменения на рынке труда, связанные с неудовлетворенным спросом на сотрудников, в разных видах деятельности проявляются по-разному, отмечается в исследовании РАН. Но в целом по экономике дефицит кадров уже стал фактором, тормозящим ее рост, уверен Николай Ахапкин.

В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главной проблемой нашей экономики именно нехватку рабочей силы. Аналогичного мнения придерживается и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, дефицит кадров выступает основным внутренним риском.

Влияние нехватки персонала на экономику имеет несколько проявлений.

В первую очередь это невозможность произвести необходимый объем товаров и услуг, что отражается в снижении темпов роста ВВП и разгоняет инфляцию, отметил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

— Также происходит резкое увеличение оплаты труда, оно наблюдалось в основном в отраслях, связанных с госзаказами. Предприятия пытаются переманивать специалистов, предлагая зарплаты выше рынка, — заявил он.

В целом же дефицит кадров затрудняет перестройку экономики в условиях санкционных ограничений, подытожил эксперт.

Что будет в следующем году с дефицитом кадров

В 2024 году, скорее всего, обострится проблема нехватки трудовых ресурсов в отраслях, для которых характерны низкие уровни оплаты труда, тяжелые условия и географическая удаленность рабочих мест, допускает Александр Сафонов из Финансового университета. Это прежде всего сельское хозяйство, ЖКХ и строительство, перечислил он.

Также будут востребованы в большей степени программисты высокого класса, инженеры, технологи, станочники, водители, робототехники, уверен эксперт.

В 2024 году будут сохраняться сложности с наймом специалистов рабочих и инженерных профессий, врачей, фармацевтов, младшего медицинского персонала, учителей, полагает доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.

Среди причин она назвала демографическую яму, разрыв между подготовкой кадров и реальным производством, а также миграцию населения.

Как можно решить проблему дефицита кадров

— Степень дефицита кадров будет зависеть от темпов экономического роста. Сокращение спроса на рабочую силу возможно при инвестировании бизнеса в новые технологии и оборудование. Однако высокая стоимость кредитов затрудняет решение проблемы таким способом, — считает Александр Сафонов.

Он добавил, что снижение курса рубля по отношению к доллару также может стать фактором, который обострит кадровый голод из-за переориентации трудовых мигрантов на другие страны.

То есть курс должен быть достаточно крепким, чтобы сохранять конкурентоспособность страны для привлечения иностранных рабочих рук.

— Для пополнения трудовыми ресурсами требуются господдержка и контроль за подготовкой востребованных экономикой кадров. Необходимо возрождать сеть профессиональных технических образовательных учреждений и ремесленных училищ, а также целевые наборы, — предложила Татьяна Захарова.