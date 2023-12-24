Идеи для инвесторов на 2024 год: что будет с российским рынком
Эксперты ведущих инвестиционных компаний рассказали «РБК Инвестициям», что ждет российских инвесторов в 2024 году и какие акции наиболее перспективны.
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Эксперты ведущих инвестиционных компаний рассказали «РБК Инвестициям», что ждет российских инвесторов в 2024 году и какие акции наиболее перспективны.
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
В 2023 году российский фондовый рынок почти полностью отыграл фатальное падение предыдущего кризисного года. Индекс Мосбиржи, который рассчитывается на базе котировок 45 наиболее ликвидных акций крупнейших российских компаний, с начала года вырос на 43,57% по состоянию на 22 декабря. Долларовый индекс РТС, отражающий динамику российского рынка в долларовом выражении, за это время вырос на 8,96%.
Так, по оценке аналитиков Газпромбанка, общий объем дивидендов в 2023 году составит ₽2,6 трлн, а внутри 2024 года суммарные дивидендные выплаты вырастут на 85% год к году, до ₽4,8 трлн. Коэффициент дивидендных выплат в 2023 году составил 43% по всему рынку акций, отметили аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».
Также поддержку рынку акций оказывает возвращение эмитентов к раскрытию финансовой отчетности. По данным центра раскрытия корпоративной информации, уже по итогам первого полугодия отчетность по РСБУ опубликовали 98,6% публичных компаний, а по МСФО доля раскрытия составила около 80%.
«Рынок уже отразил в ценах довольно много позитива: к экономическому росту и хорошей дивидендной доходности уже все привыкли, а новых драйверов пока не появилось», — отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Она ожидает коррекционный рост индекса Мосбиржи до конца 2024 года, но поводов для существенной переоценки не наблюдает.
Аналитики крупнейших российских брокеров и управляющих компаний рассказали «РБК Инвестициям», что ждет фондовый рынок в 2024 году и какие сектора рынка будут наиболее привлекательными для инвесторов.
Начало года для российского рынка акций будет сложным на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 16%, отмечают опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики.
Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров прогнозирует, что в первом полугодии 2024 года российский рынок акций покажет сдержанный рост на фоне относительно крепкого рубля и высокой ключевой ставки, однако по мере перехода регулятора к стимулирующей политике во втором полугодии российские активы «смогут показать осязаемый для инвесторов рост».
Так, в первом квартале 2024 года начальник аналитического отдела РСХБ Александр Фетисов прогнозирует боковую динамику индекса Московской биржи в диапазоне 3000−3280 пунктов.
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских ждет смягчения монетарной политики и рост акций уже во втором квартале будущего года.
«Улучшения динамики рынка мы ждем весной — приближение дивидендного сезона и появление большей уверенности в скором снижении Банком России ключевой ставки, а также истечение сроков открываемых сейчас депозитов по высоким ставкам могут оживить спрос на акции», — прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
Аналитик ПСБ добавил, что при сохранении роста ВВП России и большей стабильности рубля возможно продолжение роста фондового рынка. Однако стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров ожидает, что после восстановления в 2023 году рост фондового рынка будет более сдержанным в базовом сценарии, который предполагает сохранение обменного курса вблизи ₽90 за доллар и замедление годовой инфляции до 4,5% к декабрю 2024 года.
Позитивные финансовые результаты, дивиденды нефтяников и возврат компаний из других секторов к дивидендам, в первую очередь металлургов, станет важным драйвером роста рынка, считает главный аналитик Совкомбанка Вячеслав Бердников.
Основным риском может быть снижение цен на нефть, предупредил Вячеслав Бердников. Также на финансовое состояние экспортеров в 2024 году может давить слишком крепкий курс рубля, поэтому ослабление российской валюты до ₽90−95 за доллар скорее позитивно повлияет на рынок акций, напомнили в Совкомбанке.
При этом стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров предупредил о рисках повышенной волатильности на фоне ожидаемого роста безрисковой доходности и «навеса» после редомициляции некоторых компаний.
Навес над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены. Навес может привести к замедлению темпов роста стоимости ценных бумаг или усиливать снижение их цены.
Редомициляция создает риск навеса акций публичных компаний, совершивших переезд в другую юрисдикцию. По оценке основателей инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital Василия Белокрылецкого и Дмитрия Котегова, приток бумаг на рынок для наиболее популярных среди инвесторов компаний ориентировочно может составить:
В целом навес акций может превысить ₽500 млрд (более 50 дней их оборота на Московской бирже), по подсчетам экспертов Abeta Capital.
Аналитики инвесткомпании «Айгенис» считают, что потенциальный навес новых акций может составить порядка ₽2,6 трлн, «что эквивалентно 5% капитализации всего рынка акций» Московской биржи. По их мнению, в отдельных эмитентах на новые акции может прийтись наибольшая доля от капитализации компании, а продажи крупных пакетов этих бумаг создают риски для рынка.
Банк России также предупредил инвесторов, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу после редомициляции квазироссийских компаний может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения.
В сентябре 2023 года VK завершила процесс редомициляции. На время «переезда» торги бумагами VK приостанавливались на Мосбирже почти на месяц. Когда торги возобновились, котировки IT-компании рухнули в моменте на 17%.
При ухудшении макроэкономики или обострении геополитических рисков может с запозданием отыграться повышение процентных ставок, предупредила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых: «Средняя ставка по ОФЗ около 13% превышает ожидаемую дивидендную доходность Индекса МосБиржи на уровне 10%».
Если смягчение политики ЦБ будет отложено на фоне геополитической обстановки, часть инвесторов может перейти в облигации или вклады в поисках более привлекательных ставок. «Риском также является ужесточение вторичных санкций, из-за чего логистическое плечо может стать длиннее и дороже, а корпоративная прибыль ниже», — добавила эксперт.
Рынок уже заложил в цены высокую ключевую ставку и сейчас живет ожиданиями по поводу начала ее снижения, считает Даниил Болотских. Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики в базовом сценарии прогнозируют снижение ставки не позднее середины следующего года.
При высоком уровне ключевой ставки инвесторы начинают подходить к рынку более избирательно и искать бумаги с большим потенциалом роста котировок, полагает Евгений Локтюхов: «Высокую дивидендную доходность, сопоставимую с текущими ставками, могут показать в основном экспортеры и акции компаний, обслуживающих внешнюю торговлю, такие как морские перевозчики, например, “Совкомфлот”.
Аналитик ПСБ подчеркнул, что дивидендные стратегии останутся востребованными, так как долгосрочно инвесторы все равно останутся в выигрыше, когда ЦБ все же снизит ставку, а компании с крепким бизнесом продолжат регулярно платить дивиденды. «Явных фундаментальных угроз дивидендному профилю большинства бумаг я не вижу», — подчеркнул Локтюхов.
В SberCIB уверены, что получить дополнительную доходность позволит активное тактическое управление портфелем в течение 2024 года. В преддверии ожидаемой коррекции аналитики предлагают иметь низкую долю акций в портфеле в первом полугодии, отдавая предпочтение бумагам с высокой дивидендной доходностью.