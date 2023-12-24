Идеи для инвесторов на 2024 год: что будет с российским рынком

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В 2023 году российский фондовый рынок почти полностью отыграл фатальное падение предыдущего кризисного года. Индекс Мосбиржи, который рассчитывается на базе котировок 45 наиболее ликвидных акций крупнейших российских компаний, с начала года вырос на 43,57% по состоянию на 22 декабря. Долларовый индекс РТС, отражающий динамику российского рынка в долларовом выражении, за это время вырос на 8,96%.

Несмотря на ужесточение санкций, акции росли на фоне возвращения к выплатам дивидендов, восстановления доходов российских компаний и их адаптации к новой реальности.

Так, по оценке аналитиков Газпромбанка, общий объем дивидендов в 2023 году составит ₽2,6 трлн, а внутри 2024 года суммарные дивидендные выплаты вырастут на 85% год к году, до ₽4,8 трлн. Коэффициент дивидендных выплат в 2023 году составил 43% по всему рынку акций, отметили аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».

Также поддержку рынку акций оказывает возвращение эмитентов к раскрытию финансовой отчетности. По данным центра раскрытия корпоративной информации, уже по итогам первого полугодия отчетность по РСБУ опубликовали 98,6% публичных компаний, а по МСФО доля раскрытия составила около 80%.

«Рынок уже отразил в ценах довольно много позитива: к экономическому росту и хорошей дивидендной доходности уже все привыкли, а новых драйверов пока не появилось», — отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Она ожидает коррекционный рост индекса Мосбиржи до конца 2024 года, но поводов для существенной переоценки не наблюдает.

Аналитики крупнейших российских брокеров и управляющих компаний рассказали «РБК Инвестициям», что ждет фондовый рынок в 2024 году и какие сектора рынка будут наиболее привлекательными для инвесторов.

Что будет с индексом Мосбиржи в 2024 году

Начало года для российского рынка акций будет сложным на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 16%, отмечают опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики.

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров прогнозирует, что в первом полугодии 2024 года российский рынок акций покажет сдержанный рост на фоне относительно крепкого рубля и высокой ключевой ставки, однако по мере перехода регулятора к стимулирующей политике во втором полугодии российские активы «смогут показать осязаемый для инвесторов рост».

Так, в первом квартале 2024 года начальник аналитического отдела РСХБ Александр Фетисов прогнозирует боковую динамику индекса Московской биржи в диапазоне 3000−3280 пунктов.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских ждет смягчения монетарной политики и рост акций уже во втором квартале будущего года.

«Улучшения динамики рынка мы ждем весной — приближение дивидендного сезона и появление большей уверенности в скором снижении Банком России ключевой ставки, а также истечение сроков открываемых сейчас депозитов по высоким ставкам могут оживить спрос на акции», — прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Аналитик ПСБ добавил, что при сохранении роста ВВП России и большей стабильности рубля возможно продолжение роста фондового рынка. Однако стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров ожидает, что после восстановления в 2023 году рост фондового рынка будет более сдержанным в базовом сценарии, который предполагает сохранение обменного курса вблизи ₽90 за доллар и замедление годовой инфляции до 4,5% к декабрю 2024 года.

Что будет влиять на российские акции

Позитивные финансовые результаты, дивиденды нефтяников и возврат компаний из других секторов к дивидендам, в первую очередь металлургов, станет важным драйвером роста рынка, считает главный аналитик Совкомбанка Вячеслав Бердников.

Основным риском может быть снижение цен на нефть, предупредил Вячеслав Бердников. Также на финансовое состояние экспортеров в 2024 году может давить слишком крепкий курс рубля, поэтому ослабление российской валюты до ₽90−95 за доллар скорее позитивно повлияет на рынок акций, напомнили в Совкомбанке.

Среди возможного позитива для акций Бердников также отметил редомициляцию квазироссийских компаний в составе индекса Мосбиржи, возможный выкуп компаниями собственных акций у нерезидентов с дисконтом и вероятное ослабление рубля.

При этом стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров предупредил о рисках повышенной волатильности на фоне ожидаемого роста безрисковой доходности и «навеса» после редомициляции некоторых компаний.

Навес над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены. Навес может привести к замедлению темпов роста стоимости ценных бумаг или усиливать снижение их цены.

Редомициляция создает риск навеса акций публичных компаний, совершивших переезд в другую юрисдикцию. По оценке основателей инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital Василия Белокрылецкого и Дмитрия Котегова, приток бумаг на рынок для наиболее популярных среди инвесторов компаний ориентировочно может составить:

В целом навес акций может превысить ₽500 млрд (более 50 дней их оборота на Московской бирже), по подсчетам экспертов Abeta Capital.

Аналитики инвесткомпании «Айгенис» считают, что потенциальный навес новых акций может составить порядка ₽2,6 трлн, «что эквивалентно 5% капитализации всего рынка акций» Московской биржи. По их мнению, в отдельных эмитентах на новые акции может прийтись наибольшая доля от капитализации компании, а продажи крупных пакетов этих бумаг создают риски для рынка.

Банк России также предупредил инвесторов, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу после редомициляции квазироссийских компаний может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения.

В сентябре 2023 года VK завершила процесс редомициляции. На время «переезда» торги бумагами VK приостанавливались на Мосбирже почти на месяц. Когда торги возобновились, котировки IT-компании рухнули в моменте на 17%.

При ухудшении макроэкономики или обострении геополитических рисков может с запозданием отыграться повышение процентных ставок, предупредила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых: «Средняя ставка по ОФЗ около 13% превышает ожидаемую дивидендную доходность Индекса МосБиржи на уровне 10%».

Если смягчение политики ЦБ будет отложено на фоне геополитической обстановки, часть инвесторов может перейти в облигации или вклады в поисках более привлекательных ставок. «Риском также является ужесточение вторичных санкций, из-за чего логистическое плечо может стать длиннее и дороже, а корпоративная прибыль ниже», — добавила эксперт.

Ключевая ставка 16%. Потеряют ли привлекательность дивидендные стратегии?

Рынок уже заложил в цены высокую ключевую ставку и сейчас живет ожиданиями по поводу начала ее снижения, считает Даниил Болотских. Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики в базовом сценарии прогнозируют снижение ставки не позднее середины следующего года.

При высоком уровне ключевой ставки инвесторы начинают подходить к рынку более избирательно и искать бумаги с большим потенциалом роста котировок, полагает Евгений Локтюхов: «Высокую дивидендную доходность, сопоставимую с текущими ставками, могут показать в основном экспортеры и акции компаний, обслуживающих внешнюю торговлю, такие как морские перевозчики, например, “Совкомфлот”.

Аналитик ПСБ подчеркнул, что дивидендные стратегии останутся востребованными, так как долгосрочно инвесторы все равно останутся в выигрыше, когда ЦБ все же снизит ставку, а компании с крепким бизнесом продолжат регулярно платить дивиденды. «Явных фундаментальных угроз дивидендному профилю большинства бумаг я не вижу», — подчеркнул Локтюхов.

В SberCIB уверены, что получить дополнительную доходность позволит активное тактическое управление портфелем в течение 2024 года. В преддверии ожидаемой коррекции аналитики предлагают иметь низкую долю акций в портфеле в первом полугодии, отдавая предпочтение бумагам с высокой дивидендной доходностью.

Топ инвестиционных идей на 2023 год

УК «Система Капитал», управляющий директор департамента по работе с акциями Константин Асатуров считает привлекательными акции экспортеров (ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром нефть»), а также эмитентов с вероятной скорой редомициляцией (TCS Group, Ozon, Cian, HeadHunter и Globaltrans) и компании с ожидаемо высокими дивидендами и довольно устойчивым бизнесом в текущих реалиях (Сбербанк, «Мосбиржа», Novabev Group).

«Цифра брокер», ведущий аналитик Даниил Болотских высказал позитивные ожидания по золотодобытчикам («Полюс») и сектору IT-компаний (Ozon, «Астра», «Яндекс»), которые активно забирают долю уходящих иностранных игроков. Защитными инструментами остаются ретейлеры (Х5 Retail).

УК «Альфа-Капитал», портфельный управляющий Дмитрий Скрябин ожидает, что при высоких ценах на нефть и слабом рубле останется привлекательным нефтяной сектор. Также эксперт выделил бумаги банков, металлургических компаний, сектора продуктового ретейла и IT.

SberCIB, стратег по рынку акций Дмитрий Макаров предпочитает акции с потенциально высокими дивидендными выплатами (ЛУКОЙЛ, «Транснефть», X5 Group, «Магнит», «Северсталь», «Совкомфлот», Globaltrans), а также компании с высоким потенциалом роста (Yandex, Ozon) и «Мосбиржу».

«Тинькофф Инвестиции», руководитель департамента инвестиционной аналитики Кирилл Комаров: «В первом полугодии 2024 года мы делаем ставку на IT-сектор, банки и потребсектор. Второе полугодие скорее всего будет более сильным для экспортеров».

РСХБ, начальник аналитического отдела Александр Фетисов: «На начало 2024 года мы предпочитаем следующие российские акции: “Совкомфлот”, Сбербанк, НОВАТЭК, Ozon, “Полюс”, “Магнит”, “Роснефть”, “Транснефть”, ЛУКОЙЛ, “Норникель”.

ФГ “Финам”, руководитель отдела анализа акций Наталья Малых отмечает, что лучше делать ставку не на отрасли, а на отдельные истории. По ее мнению, в их числе акции “Магнита” и FixPrice, а также акции “Совкомфлота”, обыкновенные акции “Татнефти” и “префы” “Транснефти”. В финансовом секторе — акции “Московской биржи”.

ПСБ, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Евгений Локтюхов: “Большее предпочтение в следующем году отдаем сегменту горной добычи и металлургии, а также внутренним секторам — потребительскому и IT”.