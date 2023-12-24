«Газпромбанк Инвестиции» начнет брать плату за хранение на счете долларов и евро

Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции», ранее компания называлась «ГПБ Инвестиции», в частности, писал «Интерфакс») с 1 января 2024 года вводит комиссию за хранение клиентами на счету американских и гонконгских долларов, а также евро, следует из сообщения компании.

«С 1 января 2024 года вводится комиссия в размере 12% годовых (0,0328% в календарный день) от всей суммы свободного фактического остатка денежных средств в евро и/или долларах США и/или гонконгских долларах за хранение на инвестиционном счете долларов США, евро и гонконгских долларов», — говорится в сообщении брокера.

Согласно новой редакции регламента брокерского обслуживания клиентов «Ньютон Инвестиции», комиссия компанией взимается на ежедневной основе. Распространяется она на все тарифы брокера.

Кроме того, регламент был дополнен декларацией о рисках, «связанных с инвестированием в иностранные валюты и их хранением на инвестиционном счете». В частности, один из рисков, на которые указывает брокер, — это «риск введения в отношении инфраструктурных организаций… мер ограничительного характера со стороны государственных и местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций».

Также новой редакцией регламента брокерского обслуживания клиентов с 1 января 2024 года предусмотрена только возможность открытия индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3).

«Ньютон Инвестиции» в первой половине декабря также изменил условия осуществления депозитарной деятельности (начали действовать с 21 декабря). Согласно новому документу компания предусмотрела возможность перевода заблокированных в депозитарии СПБ биржи (им выступает «СПБ банк») ценных бумаг в другой депозитарий. Данное действие может быть совершено после наступления 15 января 2024 года и до завершения срока действия лицензии OFAC (в настоящей редакции действует до 31 января 2024 года).