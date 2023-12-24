«Газпромбанк Инвестиции» начнет брать плату за хранение на счете долларов и евро
Комиссия будет взиматься ежедневно в размере 12% годовых.
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Комиссия будет взиматься ежедневно в размере 12% годовых.
Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции», ранее компания называлась «ГПБ Инвестиции», в частности, писал «Интерфакс») с 1 января 2024 года вводит комиссию за хранение клиентами на счету американских и гонконгских долларов, а также евро, следует из сообщения компании.
Согласно новой редакции регламента брокерского обслуживания клиентов «Ньютон Инвестиции», комиссия компанией взимается на ежедневной основе. Распространяется она на все тарифы брокера.
Кроме того, регламент был дополнен декларацией о рисках, «связанных с инвестированием в иностранные валюты и их хранением на инвестиционном счете». В частности, один из рисков, на которые указывает брокер, — это «риск введения в отношении инфраструктурных организаций… мер ограничительного характера со стороны государственных и местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций».
«Ньютон Инвестиции» в первой половине декабря также изменил условия осуществления депозитарной деятельности (начали действовать с 21 декабря). Согласно новому документу компания предусмотрела возможность перевода заблокированных в депозитарии СПБ биржи (им выступает «СПБ банк») ценных бумаг в другой депозитарий. Данное действие может быть совершено после наступления 15 января 2024 года и до завершения срока действия лицензии OFAC (в настоящей редакции действует до 31 января 2024 года).