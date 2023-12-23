Эксперты рассказали, что произойдет с рублем в 2024 году

Рубль закончил предпоследнюю неделю 2023 года снижением к 92 по паре с долларом и выше 101 — по паре с евро.

Европейская валюта превысила отметку в 101 рубль впервые почти за два месяца — с 26 октября.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в ноябре первой из аналитиков предупредила о новой волне падения российской валюты после укрепления. По ее прогнозу, в декабре 2023 года доллар будет стоить 90−95 рублей в среднем, а в 2024 году — 100−110 рублей.

Как позднее объясняли аналитики Альфа-Банка, ноябрьское укрепление рубля было связано с ужесточением норм обязательной продажи экспортной выручки. Экспортеры с октября должны переводить в страну не менее 80% валютной выручки. Норма действует полгода.

«Скорее всего, в 2024 году этот порядок будет отменен, а рубль ослабнет. Уже сейчас, чтобы справиться с нормой продажи, некоторым экспортерам приходится сначала докупать валюту, ведь уже примерно 40% экспорта оплачивается в рублях. Государство не заинтересовано в поощрении возврата к долларовым расчетам», — отмечала тогда Наталия Орлова.

Аналитики, опрошенные ЦБ РФ в начале декабря еще до очередного повышения ключевой ставки с 15 до 16%, прогнозировали доллар по 92 рубля в среднем в 2024 году.

Оптимисты

«Мы полагаем, что рубль в 2024 году будет значительно менее волатильным, чем в предыдущем, — сообщил Анатолий Трифонов, аналитик “БКС Форекс”. — Курс будет колебаться в диапазоне 84−92 рубля за доллар, но средний курс мы прогнозируем на уровне 86,6 рублей за доллар. Главными факторами укрепления будут рост профицита текущего счета и замедление оттока капитала за счет жесткой денежно-кредитной политики».

В то же время для курса рубля сохраняются значительные риски, связанные с санкциями. В первую очередь мы опасаемся ужесточения контроля за потолком цен на нефть, который может привести к снижению стоимости экспорта и ослаблению рубля. Анатолий Трифонов аналитик "БКС Форекс"

Впрочем, остальные аналитики такой крепкий рубль в следующем год уне прогнозируют.

«При позитивном сценарии, без серьезных потрясений внутри экономики России и во внешней среде, в 2024 году я ожидаю среднегодовой курс на уровне 95−100 рублей за доллар. Несмотря на санкции и относительно мягкую бюджетную политику ЦБ РФ, рубль не ждет обвал», — сообщил Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

По его мнению, если рассматривать внешние факторы, то уже сейчас заметен тренд ослабления денежно-кредитной политики центральных банков многих стран (снижения ставок) и постепенного сползания экономик разных стран к рецессии. Это может привести к снижению спроса на нефть и, соответственно, к волатильности курса рубля.

Несмотря на это, думаю, что спрос на товары, экспортируемые из России, будет примерно соответствовать нынешнему уровню. Не будет ни резкого роста, ни резкого снижения, и качественно новых уровней цен мы не увидим. Это значит, что в Россию будет относительно стабильно поступать валютная выручка, что будет способствовать поддержанию рубля. Александр Абрамов Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует, что как минимум до президентских выборов в марте следующего года курс доллара будет торговаться в районе 88−97 рублей, курс евро — в рамках 97−104 рублей. Курс юаня будет в рамках 12,5−13,6 рублей.

По его мнению, в начале 2024 года на динамику рубля будет влиять несколько факторов. Так, перед Новым годом и во время длинных новогодних праздников традиционно повышается спрос на валюту, в том числе для поездок за рубеж и дополнительного хеджирования рисков.

Сырьевой фактор

Также в январе на рубль будет давить снижение поступления валютной выручки на 12−15% относительно показателей осени из-за того, что в первой половине декабря котировки российской нефти Urals опустились до уровня 62 доллара с 78−80 долларов за баррель в октябре.

Курс рубля должен будет отреагировать ослаблением на это ухудшение ситуации с экспортом. В такой ситуации российские финансовые власти будут максимально использовать доступные рычаги, чтобы стабилизировать динамику национальной валюты.

Стабилизации курса рубля поможет Банк России: регулятор для финансирования дефицита федерального бюджета за 2023 год начнет продавать валюту — сальдировать отложенные покупки валюты с расходами средств Фонда национального благосостояния.

На прошлой неделе, по итогам очередного заседания Банка России, Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор близок к завершению цикла повышения ключевой ставки.

Вероятно, в первой половине следующего года можно ожидать начало цикла снижения ключевой ставки, и это не самый благоприятный фактор для курса рубля. Александр Потавин аналитик ФГ "Финам"

«Также после президентских выборов, в апреле, завершается действие указа по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. В этой связи полагаем, что во II полугодии российская валюта вновь перейдет к отрицательной динамике», — сообщил Александр Потавин.

В целом статистика показывает, что курс рубля слабел предыдущие три раза после проведения президентских выборов в России: либо сразу после голосования, либо через несколько месяцев.

Высокие расходы бюджета на следующий год, скорее всего, также будет покрываться во многом за счет ослабления национальной валюты. К концу 2024 года курс доллара может подняться в район 102−105 рублей, а курс евро — до 108−114 рублей. Александр Потавин аналитик ФГ "Финам"

В следующем году курс рубля может сильно зависеть от динамики цен на нефть, отметил Александр Потавин. По его оценке, если экономика США не покажет роста более чем на 2%, а экономика Китая не будет расти больше, чем 4,5−5,0% то цены на нефть могут снизиться на 10−15% от текущего уровня 78 доллара за баррель.

«Это может стать причиной новых проблем с торговым и платежным балансом и, как следствие, нехватки валюты на внутреннем рынке, а отсюда и слабый курс рубля. Во избежание обвала российской валюты, власти могут повторно запустить процедуру валютного контроля над экспортерами», — считает Александр Потавин.

«По оценке банка “ЗЕНИТ”, ожидается диапазон колебаний курса доллара в пределах 87−101 рублей в 2024 году», — сообщил начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.

Традиционно важным фактором для рубля остается баланс притока и оттока валюты с внутреннего рынка. Баланс определяется активностью импортеров и экспортеров, а также стоимостью основных товаров, поставляемых РФ за рубеж. Цена на нефть останется определяющей компонентой для уровня обменных курсов рубля.

Вероятно, рубль будет постепенно ослабевать на протяжении всего 2024 года. Завершение действия указа об администрировании операций с валютной выручкой экспортеров весной может оказать давление на рубль, которое нивелирует эффект от реализации нового бюджетного правила, согласно которому ЦБ РФ будет продавать юани в эквиваленте до 500 млн долларов в месяц. Владимир Евстифеев начальник аналитического управления банка "ЗЕНИТ"

Цены на нефть имеют ограниченную возможность к повышению, считает Владимир Евстифеев. Спрос на энергоносители со стороны развитых экономик может оставаться пониженным, что не позволит ценам выйти на максимумы текущего года. Центробанки развитых стран, включая ЕС и США, в 2023 году проводили жесткую денежно-кредитную политику с целью снизить инфляцию и повышали ставки для замедления экономик, чтобы снизить потребительский спрос. Это сдерживает спрос на нефть.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.