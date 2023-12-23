05:31 (мск), источник: Ведомости

Правительство России смягчило условия выдачи кредитов иностранным государствам

Иностранные государства смогут получить кредит у России независимо от их кредитного рейтинга по версии международных рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

Документ вносит изменения в правила предоставления Россией государственных кредитов иностранным государствам — заемщикам. Теперь к потенциальным получателям средств могут быть отнесены страны, чей рейтинг долгосрочной кредитоспособности ниже уровня B- по классификации международных рейтинговых агентств Fitch-Ratings или Standard & Poor’s, или ниже уровня B3 по версии Moody’s Investors Service.

Кроме того, получение кредита будет доступно государствам, отнесенным Организацией экономического сотрудничества и развития к шестой и ниже группам странового кредитного риска.

Также потенциальным заемщиком могут быть признаны страны, по которым средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов (по данным информационной системы Bloomberg при наличии соответствующих котировок), следует из постановления.

Утратил силу пункт о необходимости учета рекомендаций международных финансовых институтов и объединений при принятии решений о выдаче государственных кредитов.

Документ также изменяет правила погашения основного долга и процентов. Теперь заемщики смогут это делать в любых согласованных сторонами денежных единицах, позволяющих «обеспечить возвратность и платность» предоставляемых кредитов. Ранее оплата должна была быть «исключительно в денежной форме, в свободно конвертируемой валюте, включая российский рубль».

В постановлении есть пункты «Для служебного пользования» и «Секретно», содержание которых не раскрыто.

21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин сообщил об уменьшении внешнего долга страны примерно на треть. За 2022 г. внешний долг РФ сократился на 21,1% ($101,8 млрд), составив на 1 января этого года $380,5 млрд. За первое полугодие он снизился на $33 млрд (8,7%), составив на 1 июля $347,7 млрд, сообщал Центробанк.

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