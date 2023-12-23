21:41 (мск), источник: Frank Media

По иску УК «Ингрия» к Euroclear суд отменил арест средств на счетах «С» и «И»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отменил арест 2,7 млрд рублей на счетах типа «С» и «И» по иску управляющей компании (УК) «Ингрия» к Euroclear Bank, следует из данных картотеки арбитражных дел.

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Источник: Reuters

Это исковое заявление было подано в октябре 2023 года. Сумма исковых требований тогда составляла 2,4 млрд рублей. В качестве третьих лиц по делу выступал Национальны расчетный депозитарий (НРД). УК «Ингрия» требовала взыскать с Euroclear Bank в пользу Юрия Васильева $24,3 млн, 287,9 тысяч евро, 53,9 тысячи швейцарских франков и 2,6 тысячи фунтов стерлингов в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ. Также УК хотела взыскать с бельгийского депозитария в пользу закрытого комбинированного инвестиционного фонда «Апарт Девелопмент» $3,1 млн в рублевом эквиваленте.

Также от истцов по этому делу в суд поступило заявление о запрете для Euroclear Bank и НРД осуществлять операции со средствами, находящимися на счетах типа «С» и «И» в размере 2,7 млрд рублей и об аресте эквивалента этой суммы. В ноябре 2023 года суд удовлетворил эти требования. Но после подачи заявления от НРД и бельгийского депозитария изменил свое решение и снял арест, решив, что эти меры избыточны.

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 По иску УК "Ингрия" к Euroclear суд отменил арест средств на счетах "С" ...
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