Мишустин поручил подготовить в 2024 году проект стратегии развития Росстата

«В современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются — и по скорости, и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию», — сказал Мишустин на сессии.

Главными требованиями к информации, добавил он, являются качество, достоверность и оперативность. Работать над стратегией будут сам Росстат, а также Минэкономразвития, Минфин, Минцифры и другие ведомства. Уточняется, что особое внимание будет уделено улучшению механизмов подготовки данных, соблюдению международных стандартов для сравнения показателей с другими странами, а также повышения качества статданных, используемых для стратегического планирования.