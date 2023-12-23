12:31 (мск), источник: Ведомости

Мишустин поручил подготовить в 2024 году проект стратегии развития Росстата

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать и утвердить до 15 декабря 2024 г. проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 г., сообщается на сайте правительства. Поручение дано по итогам стратегической сессии «Развитие статистики» в конце ноября.

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Источник: Reuters

«В современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются — и по скорости, и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию», — сказал Мишустин на сессии.

Главными требованиями к информации, добавил он, являются качество, достоверность и оперативность. Работать над стратегией будут сам Росстат, а также Минэкономразвития, Минфин, Минцифры и другие ведомства. Уточняется, что особое внимание будет уделено улучшению механизмов подготовки данных, соблюдению международных стандартов для сравнения показателей с другими странами, а также повышения качества статданных, используемых для стратегического планирования.

В документе будут предусмотрены запуск автоматизированного процесса создания, ведения и распространения единых справочников и классификаторов на платформе Росстата, исключение препятствий при обмене данными между ведомствами, а также интеграция в систему статистического учета больших данных.

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