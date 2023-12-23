Кабмин утвердил KPI по IPO и программе долгосрочных сбережений до 2030 года

Число IPO на российском рынке в 2024 году должно составить 9−11 штук, в 2025 году — 10−12, в 2026 году — 11−13, в 2027 году — 12−15, а в 2030 году — 15−20. Количество участников в программе долгосрочных сбережений в 2024 году должно насчитываться в сумме 0,3 — 0,5 млн человек, в 2025 году — 1,2 — 1,7 млн человек, в 2026 году — 2,5 — 3,4 млн человек, в 2027 году — 4,1 — 5,6 млн человек, а в 2030 году — 9,7 — 13,3 млн человек. При этом в рамках данной программы объем сбережений граждан по плану правительства в следующем году должен составлять 25−37 млрд рублей, в 2025 году — 100−155 млрд рублей, в 2026 году — 240−330 млрд рублей, в 2027 году — 420−570 млрд рублей, в 2030 году — 1,2−1,7 трлн рублей.