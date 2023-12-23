Кабмин утвердил KPI по IPO и программе долгосрочных сбережений до 2030 года
Эти плановые показатели были установлены в рамках реализации «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года».
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Эти плановые показатели были установлены в рамках реализации «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года».
Правительство России опубликовало распоряжение, в котором обозначило плановые значения по количеству публичных размещений акций (IPO), а также по числу участников программы долгосрочных сбережений. Эти плановые показатели были установлены в рамках реализации «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года».
Согласно распоряжению правительства:
Число IPO на российском рынке в 2024 году должно составить 9−11 штук, в 2025 году — 10−12, в 2026 году — 11−13, в 2027 году — 12−15, а в 2030 году — 15−20. Количество участников в программе долгосрочных сбережений в 2024 году должно насчитываться в сумме 0,3 — 0,5 млн человек, в 2025 году — 1,2 — 1,7 млн человек, в 2026 году — 2,5 — 3,4 млн человек, в 2027 году — 4,1 — 5,6 млн человек, а в 2030 году — 9,7 — 13,3 млн человек. При этом в рамках данной программы объем сбережений граждан по плану правительства в следующем году должен составлять 25−37 млрд рублей, в 2025 году — 100−155 млрд рублей, в 2026 году — 240−330 млрд рублей, в 2027 году — 420−570 млрд рублей, в 2030 году — 1,2−1,7 трлн рублей.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) должна заработать в России с 2024 года. Новая программа предполагает возможность перевода в нее средств из накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС), а также софинансирование со стороны государства личных взносов граждан в ПДС. Находящиеся в программе средства, согласно закону, являются пенсионными резервами. Операторами этих средств являются НПФ.
Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова ранее заявляла, что в первом полугодии следующего года провести первичное публичное размещение акций (IPO) могут порядка семи-восьми компаний. Она также отмечала, что IPO планируют компании как из быстрорастущих, так и традиционных секторов.