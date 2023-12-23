ФССП сообщила об ограничении выезда за границу для 4,9 млн россиян из-за долгов

«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников», — сообщили в ФССП.
По данным приставов, шесть лет назад перед Новым годом невыездными из-за долгов были 1,8 млн россиян. В 2018 г. количество таких граждан достигло 3 млн, в 2020 г. — 4,1 млн. В декабре прошлого года ограничения на выезд действовали для 8 млн должников.
По данным ФССП, в Москве за 11 месяцев текущего года вынесли 742 000 постановлений об ограничении выезда. Более половины из них сейчас продолжают действовать.
В январе — сентябре этого года 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков находилось на рассмотрении в ФССП. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, писали «Известия». Общая сумма долгов, которая подлежит взысканию с физлиц, увеличилась на 200 млрд руб. до 2,9 трлн руб. По данным ФССП, наибольшее число должников живут в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях, в Подмосковье и Свердловской области.