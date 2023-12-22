Wildberries учредила микрофинансовую организацию

Крупнейший в стране маркетплейс Wildberries учредил дочернюю микрофинансовую, а именно микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Компания была зарегистрирована 20 декабря с уставным капиталом в 10 млн рублей. Также у Wildberries есть дочерний банк.

Представитель Wildberries сообщил Frank Media, что компания создаёт юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса. «Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание “ВБ Финанс” является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам.

Также в планах регистрация еще 5 компаний — “ВБ Фэшн”, “ВБ Спорт”, “ВБ Шарм”, “ВБ Тренд”, “ВБ Фуд” — команды которых сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса Wildberries».- говорится в ответе на запрос.

Каким именно видом кредитования будет заниматься МФО непонятно. Однако МКК имеет право привлекать средства юрлиц и акционеров, но не населения и выпускать облигации. Также у нее законодательно ограничен максимальный размер кредита — не выше 500 тысяч рублей.