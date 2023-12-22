22:04 (мск), источник: ТАСС

Введение платежа с e-commerce в пользу «Почты России» сняли с повестки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инфраструктурный платеж с участников рынка интернет-торговли в пользу «Почты России» в размере 0,5% от их квартального оборота больше не обсуждается, заявил глава почтового оператора Михаил Волков. По его словам, правительство РФ «всегда взвешивает те или иные решения». Этот вопрос обсуждался как минимум с весны 2023 года.

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Источник: Агентство «Москва»

«Этот вариант решения задачи по поддержке социальной функции “Почты” действительно обсуждался. Здесь важно отметить, что правительство, государство, как наш [единственный] акционер, всегда очень внимательно оценивает и взвешивает те или иные решения. В первую очередь ключевой фокус внимания — на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки», — сказал Волков в интервью «России-24».

Он добавил, что взаимодействие «Почты» с маркетплейсами активно развивается, и выразил уверенность в том, что в следующем году эта тенденция продолжится. Уже более 30 тыс. компании отделений стали мультформатными пунктами выдачи, отметил Волков.

Предложение взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce инфраструктурный платеж исходило от самой «Почты России». Волков ранее оценивал поступления от инфраструктурных платежей в пределах 24−25 млрд рублей в год.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября призвала провести тщательный анализ положения «Почты России» из-за растущей «финансовой дыры» в компании. В конце октября замгендиректора по финансам и экономике компании Елена Степина признала, что «Почте России» необходима докапитализация в размере порядка 20−30 млрд рублей или выдача кредитных обязательств на сумму около 20 млрд рублей из средств ФНБ.

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