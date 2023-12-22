Уход Анголы ОПЕК не заметит
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков о ценах на нефть.
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Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков о ценах на нефть.
Накануне котировки снизились на новостях о том, что Ангола решила покинуть ОПЕК, так как это не отвечает интересам страны. Однако разговоры о значимости Анголы в организации, или в мировой добыче, сильно преувеличивают реальность. Доля ангольской нефти в производстве ОПЕК составляет всего 2% и не дотягивает до 1% в мировом масштабе. Более того, на последнем заседании ОПЕК+ именно Ангола выступала против расширения ограничения на производство. Остаётся ещё вопрос возможных действий со стороны Нигерии, но пока вероятность выхода этой страны из нефтедобывающей коалиции довольно низкая.
Текущую неделю нефть может завершить приростом. Это непосредственно связано с ситуацией в Красном море, где существует риск атак на коммерческие суда со стороны йеменских хуситов. Во вторник США объявили о начале операции «Страж процветания», в которой будут участвовать военные суда союзников. Однако старт операции не предотвратил отказ большинства судоходных компаний от маршрута через Суэцкий канал. Естественно, что путь вокруг Африки почти в 2,5 раза дольше, чем с Ближнего Востока в Европу через Суэцкий канал.
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«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».