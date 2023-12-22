Уход Анголы ОПЕК не заметит

Накануне котировки снизились на новостях о том, что Ангола решила покинуть ОПЕК, так как это не отвечает интересам страны. Однако разговоры о значимости Анголы в организации, или в мировой добыче, сильно преувеличивают реальность. Доля ангольской нефти в производстве ОПЕК составляет всего 2% и не дотягивает до 1% в мировом масштабе. Более того, на последнем заседании ОПЕК+ именно Ангола выступала против расширения ограничения на производство. Остаётся ещё вопрос возможных действий со стороны Нигерии, но пока вероятность выхода этой страны из нефтедобывающей коалиции довольно низкая.