США запретили импорт продукции из выловленной в России рыбы

США ограничили импорт лосося, минтая, трески и краба, а также продуктов из них, полностью или частично произведенных в России или выловленных в водах российской юрисдикции, следует из документа, опубликованного управлением по контролю за иностранными активами Минюста США. Прямой импорт рыбы и морепродуктов из России США запретили еще 11 марта 2022 года.

В новом приказе уточняется, что теперь ограничения действуют «независимо от того, были ли рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами Российской Федерации».

«В США уже давно действует запрет на импорт морепродуктов из России. Этот рынок замещен другими направлениями. Теперь речь идет о запрете произведенной в других странах, в основном в Китае, продукции из выловленной в России рыбы. Это новое ограничение, которое осложнит работу российским экспортерам», — объяснил Forbes президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

При этом он добавил, что по рынку США новое ограничение «может ударить даже больнее, чем по российским поставщикам и переработчикам в других странах». «Продукция из российской рыбы во многом закрывала потребности, которые американские рыбаки не могут обеспечить сами», — говорит Осинцев.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин уточнил, что реэкспортом в основном занимался Китай, и в этом году страна существенно нарастила объемы импорта из России. «Теперь часть объемов, видимо, сократится», — заключил эксперт.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев также считает, что новые меры болезненны для рыбного рынка США.

«Острая крабовая недостаточность, возникшая после введенного летом прошлого года запрета, уже привела к росту цен на краба в ретейле и HoReCa в самих США. Теперь ситуацию усугубит еще и тресковая недостаточность. За минувшие десять лет вылов трески в США снизился вдвое и баланс поддерживался в том числе за счет импорта тихоокеанской трески из России», — сказал он.

«Экономически нецелесообразные, но политически мотивированные барьеры на пути устоявшихся торговых потоков разрушают мировой рыбный рынок в целом, создают хаос и повышают индекс продовольственной инфляции», — добавил эксперт.